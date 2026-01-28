به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد که اقدام آمریکا در قبال نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آدم ربایی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: مادورو باید به ونزوئلا بازگردانده شود چرا که وی در واقع ربوده شده است.

پترو تصریح کرد: هر اقدام نظامی خارجی علیه ونزوئلا از جمله حملات علیه کاراکاس مردود بوده و با مبانی مربوط به میراث تاریخی و تمدنی آمریکای لاتین در تضاد است.

وی گفت: این مسئله یک موضوع شخصی نیست بلکه سرنوشت مبارزات آزادی خواهانه به شمار می رود. کشور من با نسل کشی های جمعی علیه ملت ها مخالف است. این موضع گیری اساس ارتباطات آتی من با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تشکیل می دهد. این دیدار در تاریخ ۳ فوریه در آمریکا محوری و اساسی است.