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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

تصاویر چند تن از سران اروپایی در صحن مجلس پاره شد

تصاویر چند تن از سران اروپایی در صحن مجلس پاره شد

نماینده مردم تهران در مجلس، تصویر چند تن از سران اروپایی از جمله امانوئل مکرون را پاره کرد و به داخل سطل آشغال انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) و در تذکری شفاهی گفت: هم ترامپ فاسد اروپا را کنار گذاشته است و هم ایران پاک و انقلابی، اروپا را کنار گذاشته است.

وی افزود: اروپای فاسد و پارلمان فاسد اروپا می‌خواست دمی برای ترامپ تکان دهد و به تمثال مبارک آقا اهانت کرده است. ما این شعر و بیت مهم حضرت آیت‌الله نوری همدانی را فریاد می‌کنیم که خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است.
زارعی در ادامه جلسه، تصویر چندین تن از سران اروپایی از جمله امانوئل مکرون را پاره کرد و به داخل سطل آشغال انداخت. در این هنگام نمایندگان مجلس نیز با مشت‌های گره‌کرده شعار «خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است» سر دادند.

تصاویر چند تن از سران اروپایی در صحن مجلس پاره شد تصاویر چند تن از سران اروپایی در صحن مجلس پاره شد

گفتنی است، چندی پیش نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا به تصویر مقام معظم رهبری اهانت کرد.

کد مطلب 6750467
زهرا علیدادی

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