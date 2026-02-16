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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

برگزاری دوره توجیهی موکب‌داران خارج از کشور در سنندج

برگزاری دوره توجیهی موکب‌داران خارج از کشور در سنندج

سنندج ـ دوره آموزشی و توجیهی موکب‌داران خارج از کشور با محور هماهنگی‌های فرهنگی و الزامات اجرایی خدمات‌رسانی در ایام اربعین، به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی توجیهی موکب‌داران خارج از کشور صبح دوشنبه به همت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

در این دوره، مباحث مرتبط با هماهنگی‌های فرهنگی، چارچوب برنامه‌های آموزشی و الزامات اجرایی فعالیت موکب‌داران در ایام اربعین مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.

برگزارکنندگان هدف از اجرای این برنامه را ارتقای سطح آمادگی موکب‌داران، انسجام در ارائه خدمات فرهنگی و تقویت هماهنگی میان گروه‌های فعال در خارج از کشور عنوان کردند.

کد مطلب 6750574

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