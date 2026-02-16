به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان تدارکات پزشکی با اشاره به بازتعریف راهبردهای جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مدیریت عالی جمعیت، سازمان از فعالیت‌هایی که به‌صورت گسترده توسط بخش خصوصی انجام می‌شود خارج شده و تمرکز خود را بر حوزه‌های حاکمیتی، ملی و نیازهای راهبردی کشور قرار داده است.

شانه‌ساز با اشاره به واگذاری مسئولیت تأمین داروهای تک‌نسخه‌ای از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع این داروها به جمعیت سپرده شد و اکنون این اقلام صرفاً از طریق داروخانه‌های منتخب جمعیت در کشور عرضه می‌شود.

وی افزود: ثبت کامل داروها در سامانه‌های نظارتی، خروج از شبکه را به نزدیک صفر رسانده و میزان داروهای تقلبی به شکل محسوسی کاهش یافته است.

به گفته رئیس سازمان، بازخوردهای دریافتی از استان‌ها نشان‌دهنده رضایت بالای بیماران و خانواده‌ها از این اقدام ملی است.

رئیس سازمان تدارکات پزشکی از برنامه ایجاد ۲۰۰۰ تخت دیالیز در سطح کشور خبر داد و گفت: با توجه به افزایش نیاز بیماران، این طرح به‌عنوان یکی از مأموریت‌های ملی به سازمان ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۸۰ مرکز در ۱۸ استان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و استان البرز به‌عنوان نخستین استان، آماده بهره‌برداری از این مراکز در سال جاری است. این طرح با هدف کاهش زمان دسترسی بیماران به خدمات دیالیز و در قالب مدل مشارکتی «برد-برد» اجرا می‌شود.

وی از برنامه ملی جمع‌آوری و پالایش پلاسما خبر داد و با اشاره به نیاز سالانه کشور به حدود ۱.۵ میلیون لیتر پلاسما گفت: در حال حاضر تنها یک‌سوم این میزان در داخل تولید می‌شود و سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار صرف واردات داروهای مشتق از پلاسما می‌شود.

وی با تأکید بر ابعاد امنیتی موضوع افزود: کمبود تولید داخلی علاوه بر جنبه درمانی، کشور را از نظر امنیت دارویی آسیب‌پذیر کرده است. در صورت اختلال در واردات، بیماران اورژانسی با خطر جدی مواجه خواهند شد.

به گفته وی، پس از چند مرحله پیگیری، مجوز جمع‌آوری پلاسما و احداث پالایشگاه اخذ شده و مذاکراتی نیز برای انتقال دانش فنی انجام شده است. برنامه سازمان، تأمین حداقل یک‌سوم نیاز کشور طی پنج سال آینده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان، ایجاد ۵۰۰ تخت جمع‌آوری پلاسما در قالب حدود ۲۰ مرکز تخصصی در دستور کار قرار دارد و هر تخت می‌تواند سالانه بیش از هزار لیتر پلاسما تأمین کند.

شانه‌ساز با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: هرچند ادعا می‌شود دارو تحریم نیست، اما محدودیت‌های بانکی و انتقال ارز عملاً تأمین داروهای پیچیده و حیاتی را با دشواری جدی مواجه کرده است.

وی افزود: برخی شرکت‌های اروپایی از تحویل محصولات خودداری می‌کنند و در حال حاضر بخشی از اقلام از هند تأمین می‌شود که این موضوع نیز چالش‌های خاص خود را دارد.

به گفته وی، این شرایط ضرورت تکمیل زنجیره تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی را دوچندان کرده است.

رئیس سازمان تدارکات پزشکی با اشاره به نقش کلیدی شرکت پخش در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفت: واردات، انتقال دانش فنی، تولید، پخش و شبکه داروخانه‌ها باید به‌صورت یکپارچه و منسجم عمل کنند.

وی همچنین از آغاز بازنگری در ساختارهای مدیریتی، اصلاح نظام مالکیت متمرکز و حذف زوائد ساختاری خبر داد و تأکید کرد که این روند با برگزاری جلسات تخصصی ادامه خواهد یافت.

شانه‌ساز در پایان تأکید کرد: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر با تمرکز بر مأموریت‌های ملی، امنیت دارویی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و کاهش ارزبری، در مسیر اجرای پروژه‌های تکلیفی مدیریت کلان جمعیت حرکت می‌کند و امیدوار است با همراهی استان‌ها و همکاران، این برنامه‌ها به نتایج ماندگار و اثرگذار برای کشور منتهی شود.