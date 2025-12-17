مقام برزیلی: بریکس دنبال جایگزین برای دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سلسو آموریم» مشاور امور بینالملل رئیسجمهوری برزیل در مصاحبه با تاس اعلام کرد کشورهای عضو بریکس با استفاده از دلار آمریکا در تجارت جهانی مخالفتی ندارند، اما معتقدند توسعه سازوکارهای جایگزین برای تسویهحسابهای بینالمللی ضروری است.
وی افزود: بسیاری میپرسند آیا قرار است دلار آمریکا کنار گذاشته شود یا نه. هیچکس چنین برنامهای ندارد. ایالات متحده کشور بزرگی است و اقتصاد آن برای کل جهان اهمیت حیاتی دارد. با این حال، وجود یک گزینه جایگزین همچنان لازم است.
این مقام برزیلی گفت: کشورهای عضو بریکس همچنان در حال گفتوگو درباره سازوکارهای احتمالی پرداخت هستند. برخی مدام میگویند بریکس باید به تجارت با ارزهای ملی روی بیاورد. این واقعاً یکی از گزینههاست، اما تمام این طرحها در حال حاضر در مرحله توسعه قرار دارند.
پیشتر در ماه دسامبر، ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، نسبت به ایجاد شتابزده یک ارز واحد برای بریکس هشدار داده و گفته بود کشورهای عضو در مقطع کنونی برنامهای برای معرفی ارز مشترک ندارند. با این حال، به گفته پوتین، اعضای این بلوک باید استفاده از ارزهای ملی را در مبادلات خود افزایش دهند.
