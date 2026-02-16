به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: سامانههای جدید هوشمند سوخت با سختافزار و نرمافزار داخلی طراحی و تولید شدهاند و پس از گذراندن مراحل آزمایشگاهی و نصب آزمایشی، عملکردی کامل و قابل اعتماد از خود نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه صنعت نفت نیازمند همافزایی همه بخشهاست، افزود: نگاه جزیرهای شرکتها در بخشهای بالادستی، میاندستی و پاییندستی باید جای خود را به رویکرد یکپارچه بدهد؛ رویکردی که در آن همه اجزا خود را در خلق ارزش نهایی و پایداری اقتصادی پالایشگاهها سهیم بدانند.
ویسکرمی با اشاره به دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان در حوزه تجهیزات جایگاههای سوخت بیان کرد: سامانههای جدید هوشمند سوخت با سختافزار و نرمافزار داخلی طراحی و تولید شده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و نصب آزمایشی، عملکردی بدون نقص و قابل اتکا از خود نشان دادهاند؛ این موفقیت زمینه تعمیم این تجهیزات به سایر جایگاههای کشور را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از برنامهریزی برای تولید داخلی تجهیزات جدید جایگاههای سیانجی خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در کاهش وابستگی خارجی، ایجاد اشتغال و افزایش سهم سوختهای جایگزین در سبد انرژی کشور است.
وی در پایان اجرای طرحهای اندازهگیری و پایش دقیق در زنجیره تولید، انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی را از الزامهای راهبردی صنعت نفت برشمرد وخاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات ساخت داخل در این حوزه میتواند شفافیت عملیاتی و کاهش هدررفت منابع را به همراه داشته باشد.
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