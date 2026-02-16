  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

تیزر جشنواره تئاتر مقاومت منتشر شد

تیزر جشنواره تئاتر مقاومت منتشر شد

تیزر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به دبیری محمد کاظم‌تبار منتشر شد.

دریافت 42 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، تیزر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» منتشر شد.

همچنین، مهلت ارسال اثر به بخش تئاتر صحنه‌ای تا ۵ اسفند ۱۴۰۴، تئاتر خیابانی (سردار آسمانی) تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ و مسابقه نمایشنامه‌نویسی این رویداد هنری تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6750812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها