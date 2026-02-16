تیزر جشنواره تئاتر مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، تیزر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» منتشر شد.

همچنین، مهلت ارسال اثر به بخش تئاتر صحنه‌ای تا ۵ اسفند ۱۴۰۴، تئاتر خیابانی (سردار آسمانی) تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ و مسابقه نمایشنامه‌نویسی این رویداد هنری تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.