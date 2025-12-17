به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، محمد کاظمتبار دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت طی احکامی جداگانه مدیران ستادی این رویداد ملی و بینالمللی را منصوب و معرفی کرد.
بر این اساس، محمد روحالامین به عنوان مدیر هنری، عباس شاهمحمدزاده به عنوان مدیر امور استانها و میثم کریمی به عنوان مدیر روابطعمومی این دوره از جشنواره معرفی شدند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار میشود.
