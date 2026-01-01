پانزدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه و بسیج استان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا عصر پنجشنبه در پانزدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه و بسیج استان اصفهان با اشاره به جایگاه مردمی بسیج اظهار کرد: حرکت به سمت مردممحوری و مشارکت دادن آحاد جامعه در عرصههای مختلف، یکی از مأموریتهای اصلی بسیج است و این رویکرد میتواند سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را تقویت کند.
وی با تأکید بر پاسداشت مقام پدر، مطالعه و انس با سیره امیرالمؤمنین علی (ع) را مورد توجه قرار داد و افزود: کتاب گرانسنگ نهجالبلاغه منبعی بیبدیل برای هدایت، مدیریت و فرماندهی صحیح است و عمل به آموزههای این کتاب میتواند نقش مهمی در تعالی فردی و سازمانی ایفا کند.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با توصیه به تقویت رویکرد محلهمحوری در نواحی بسیج گفت: اشراف دقیق نسبت به مسائل، نیازها و مشکلات محلات ضروری است و بسیجیان باید با شناسایی کاستیها و ظرفیتها، در زمان لازم برای حل مسائل مردم ورود مؤثر داشته باشند و همبستگی و اتحاد اجتماعی را در محل زندگی تقویت کنند.
سردار فدا نوآوری و خلاقیت در اجرای برنامهها و مأموریتها را از اولویتهای سپاه استان برشمرد و تصریح کرد: توسعه خلاقیت و ابتکار عمل در عرصههای مختلف، یکی از رویکردهای جدی سپاه استان است و این موضوع نقش مهمی در افزایش اثربخشی مأموریتها دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا و تصمیمات بهموقع ایشان، موجب رفع سردرگمی در ارکان کشور شد و در کنار آن، انسجام و اتحاد مردم، دشمن را به زانو درآورد.
فرمانده سپاه استان اصفهان افزود: در این نبرد، پیوند «امت و امامت» نقش تعیینکنندهای داشت و همین دو عنصر، از عوامل اصلی پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان بود.
سردار فدا با بیان اینکه دشمنان سالها برای این جنگ برنامهریزی کرده بودند، گفت: دشمن با این تصور که میتواند در یک جنگ کوتاهمدت جمهوری اسلامی را شکست دهد وارد میدان شد، اما نتیجه این محاسبات غلط، شکست سنگین و درخواست توقف جنگ از سوی آنان بود.
وی در پایان با اشاره به اهداف برگزاری پانزدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه و بسیج استان اصفهان خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف ارزیابی نقاط قوت و ضعف ردهها و همچنین قدردانی از برترین یگانها و بخشهایی برگزار شد که در اجرای مأموریتها عملکردی مؤثرتر و تلاش بیشتری از خود نشان دادند.
