فروش اقلام غیر مرتبط در نمایشگاه/گلایه روزه داران از گرمای هوا

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت همزمان با ماه نزول قرآن در کرمان آغاز بکار کرد که این رویداد فرصتی مناسب برای پاسخ به نیاز مخاطبان بوده و گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به شمار می آید.

این نمایشگاه هر ساله در محل حسینیه ثارالله کرمان برگزار می شد که امسال مکان برگزاری نمایشگاه به دلیل همزمانی با آیین جمع خوانی قرآن که در حسینیه ثارالله برگزار می شود به مجموعه یخدان مویدی تغییر یافته و به نظر می رسد این مکان انتخاب مناسبی برای برگزاری چنین نمایشگاهی نباشد.

یکی از اقدامات صورت گرفته در استان کرمان ایجاد محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب‌شرق در جاده کرمان - باغین است و تاکنون نمایشگاه های متعددی در این مکان برگزار شده است و اتفاقا مورد استقبال نیز مردم قرار گرفته است؛ حال اینکه چرا باید نمایشگاه قرآن در یخدان مویدی برگزار شود باعث تعجب است. البته برخی خارج بودن نمایشگاه دائمی از حدشرعی شهر را دلیل این انتخاب عنوان کرده اند.

ساعت برگزاری نمایشگاه از ۱۶ تا ۲۲ اعلام شده با وجود اینکه این مکان مسقف بوده اما به نظر می رسد دستگاه های اندک سرمایشی پاسخگوی نیاز مردم روزه دار نباشد.

اما یازدهمین نمایشگاه قرآن در حالی آغاز بکار کرد که در نخستین روز از برگزاری هنوز تعداد زیادی از غرفه ها در این نمایشگاه خالی بوده و کار خود را آغاز نکرده بودند و رفته رفته این مشکل کمی کمرنگ تر شد.

بررسی کیفیت نمایشگاه قرآن از دیدگاه غرفه داران

این نمایشگاه شامل ۱۵۰ غرفه است با قدم زدن در محوطه برگزاری آن متوجه می شویم که هنوز تعداد زیادی از غرفه ها خالی است. با یکی از غرفه داران به گفتگو در زمینه کیفیت برگزاری نمایشگاه می پردازم که او خالی بودن تعداد زیادی از غرفه ها را مشکل اصلی این نمایشگاه می داند و می گوید: غرفه ما در میان غرفه های خالی نمایشگاه کار خود را آغاز کرده است که در صورت ادامه داشتن این وضعیت مردم رغبتی به بازدید از کل نمایشگاه پیدا نخواهند کرد.

یکی دیگر از غرفه داران نیز مشکل وسایل سرمایشی را به دلیل گرمای هوا و ساعات برگزاری نمایشگاه مهم عنوان می کند و می گوید: در این زمینه نمایشگاه بسیار ضعیف عمل کرده است، ایجاد فضایی که بتوان بازدید کنندگان را در آن نگه داشت می تواند تاثیر برپایی نمایشگاه را دو چندان کند.

عرضه اقلام غیر مرتبط در نمایشگاه کتاب

در میان جمعیت به گفتگو با علی مهربانی که یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه است می پردازم خود را دانشجو معرفی می کند و می گوید: متاسفانه به نظر می رسد که نمایشگاه در سطح قابل قبول برگزار نشده است با توجه به برگزاری این نمایشگاه در مرکز استان انتظارها فراتر از این حد بود. به خصوص نباید در این نمایشگاه کالاهایی عرضه می شد که سنخیتی را ماهیت معنوی این فعالیت فرهنگی ندارند.

وی به عرضه کالاهای مختلف از قبیل لوازم خانگی در این نمایشگاه اشاره می کند و می گوید: تصور بنده از نمایشگاه قرآن عرضه محصولات دینی و فرهنگی بود اما اکنون از محصولات لوازم خانگی تا تقویت مو در این مکان مشاهده می شود و بسیاری از محصولاتی که ارائه می شود ارتباطی با قرآن ندارد.

مهربانی اما محل برگزاری نمایشگاه بسیار خوب می داند و می گوید: به نظر می آید محل نمایشگاه های دائمی به دلیل وسعت زیادی که دارد برای برگزاری این نمایشگاه مناسب نباشد و محل کنونی مناسب است.

نمایشگاه در دسترس مردم است

رویا اسمی نیز در حال بازدید از غرفه هاست که در گفتگو با مهر می گوید: زحمات زیادی برای برپایی نمایشگاه کشیده شده و سعی شده که در حد توان نمایشگاهی با کیفیت مطلوب برگزار شود.

وی حضور دستگاه های دولتی را در این نمایشگاه پررنگ دانست و عنوان کرد: محل برگزاری نمایشگاه یک زمین خالی بود که حالا محل برگزاری نمایشگاه مسقف و غرفه بندی شده است و می تواند فرصتی را برای فعالیت های قرآنی فراهم آورد.

اسمی تنها نکته قابل انتقاد را تعداد اندک دستگاه های سرمایشی می داند و می گوید: با توجه به فصل گرما و روزه دار بودن مردم نیاز است فضا به گونه ای باشد که عطش روزه داران را بیشتر نکند.

یکی دیگر از غرفه داران می گوید: اینگونه به نظر می رسد که اطلاع رسانی برای این نمایشگاه به صورت کامل انجام نشده است چرا که با توجه به اهمیت برپایی این نمایشگاه می توانست مراسم افتتاحیه باشکوه تر برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در روزهای آینده شاهد رفع مشکلات باشیم، ادامه می دهد: برای غرفه داران تنها فضا فراهم شده است و روشنایی غرفه ها به عهده غرفه داران است. بهتر بود که حداقل سیم کشی های مربوط به نوردهی غرفه ها انجام می شد و ما تنها برای تهیه لامپ اقدام می کردیم چرا که این کار زمان بر بوده و ممکن است با خطراتی همراه باشد.

غرفه دار دیگر به مهر می گوید: با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوا در کرمان باید برای سقف ها بندکشی های لازم انجام شود تا موجبات وقفه کار در نمایشگاه را به وجود نیاورد.

یکی از بازدیدکنندگان اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه قرآنی و مکان آن را ضعیف برشمرد و گفت: هر ساله باید از نظر فراهم آوردن جا و مکان برگزاری نمایشگاه قرآنی قوی تر عمل کند چرا که مکان در نظر گرفته برای نمایشگاه قرآنی بسیار می تواند تاثیرگذار باشد.

بعد مسافت دلیل برگزار نشدن نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی

مدیرکل حوزه استانداری کرمان در این رابطه به مهر می گوید: متاسفانه با افتتاح این نمایشگاه هنوز حتی برخی غرفه های برخی نهادها خالی است و امیدواریم با حضور هر چه زودتر خود در نمایشگاه مردم را از خدمات قرآنی خود بهره مند سازند.

فرشید فلاح ادامه داد: به دلیل مسافت زیاد تا محل برگزاری نمایشگاه بین المللی محل کنونی برای برگزاری نمایشگاه قرآن در نظر گرفته شد، هنوز این مسئله که مردم این مسافت را برای بازدید از نمایشگاه ها طی کنند در بین کرمانی ها جا نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه سعی داشتیم محلی در داخل شهر برای این منظور انتخاب کنیم، گفت: امسال به دلیل برگزاری آیین جمع خوانی قرآن امکان برگزاری نمایشگاه در حسینیه ثارالله وجود نداشت ضمن اینکه در مصلا نیز با توجه به برگزاری آیین سیاسی عبادی نماز جمعه امکان تداخل وجود داشت و بهترین گزینه در این خصوص مکان کنونی است.

امکان برگزاری نمایشگاه در حسینیه ثارالله وجود نداشت

محمد علیزاده در گفتگو با مهر با اشاره به تغییر محل برگزاری نمایشگاه قرآن گفت: از آنجا که مردم استان کرمان با توجه به مسافت زیادی که نمایشگاه بین المللی تا شهر کرمان دارند نمی توانند همگی در ماه مبارک رمضان در این مکان حضور پیدا کنند با زحمت زیاد فضایی مسقف با مساحت شش هزار مترمربع با ۱۵۰ غرفه در درون شهر در محل یخدان مویدی ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه سال های قبل این نمایشگاه در حسینیه ثارالله برگزار می شد، افزود: امسال با توجه به همزمان برگزار شدن نمایشگاه قران و عترت در کنار رویداد جمع خوانی قرآن کریم امکان برگزاری این نمایشگاه در حسینیه وجود نداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: نمایشگاه قرآن و عترت محلی برای تعامل، تبادل و همفکری بین موسسات و نهادهایی دانست که در حوزه قرآن فعالیت و تلاش می کنند.

علیزاده تفاوت نمایشگاه سال جاری را با نمایشگاه های برگزار شده در سال قبل تغییر زمان برگزاری زمان نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای گسترش و توسعه فعالیت های قرآنی زمان این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان برپا شد.

حضور ۳۰ موسسه قرآنی در نمایشگاه

وی افزود: امسال با توجه به فضای معنوی در این ایام و همدلی حاکم بر جامعه بهترین مناسبت و موقعیت برای برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی و فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان مساحت نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت را شش هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه با همکاری ۲۷ دستگاه اجرایی، اداری و ۳۰ موسسه فرهنگی قرآنی در قالب ۵۰ غرفه از ۲۳ خردادماه تا اول تیرماه در جنب یخدان مویدی کرمان از ساعت ۱۶ الی ۲۲ برای بازدید عموم برپاست.

علیزاده گفت: بخش های مختلف دانشگاهی، حوزوی، کتاب، حجاب و عفاف، نرم افزارها و محصولات فرهنگی قرانی، صنایع دستی و مشاوره دینی و مذهبی و همچنین کرسی های تلاوت، تکریم و سیاستگذاری از فعلان عرصه قرآنی و برنامه هایی در حوزه آسیب های اجتماعی در یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت برگزار می شود.

وی نمایشگاه قرآن و عترت را محل تعامل، تبادل و همفکری بین موسسات و نهادهایی دانست که در حوزه قرآن فعالیت و تلاش می کنند و همچنین افزود: این نمایشگاه برای استفاده از فعالیت های قرآنی است و امیدواریم مردم کرمان از معنویت این فضا بهره کافی را ببرند.

یکی از پر رنگ ترین انتقادهای مردم در این نمایشگاه فروش اقلامی مانند وسایل تزئینی از جمله دست بند، لوازم خانگی، زیتون، عسل و بسیاری محصولات غیر مرتبط دیگر بود.