به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده صبح سه‌شنبه در حاشیه جلسه پیگیری روند مرمت و ساماندهی مسجد تاریخی سید اصفهان که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، نمایندگان شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، مسائل مرتبط با حفاظت اصولی، مرمت سازه‌ای و ساماندهی محیط پیرامونی مسجد سید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بناهای مذهبی ـ تاریخی اصفهان، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مسجد سید در بافت تاریخی شهر افزود: این مسجد نه‌تنها از منظر مذهبی، بلکه از نظر معماری و هویتی، یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی اصفهان به شمار می‌رود و هرگونه مداخله در آن باید بر اساس ضوابط فنی، مطالعات تخصصی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متولی انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تصریح کرد: در این جلسه، توافق لازم میان میراث‌فرهنگی، شهرداری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان برای تسریع در روند مرمت و جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای حاصل شد تا پروژه با کمترین وقفه و بیشترین دقت اجرایی شود.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حفظ بناهای تاریخی گفت: حفاظت از بناهای ارزشمند مذهبی ـ تاریخی مانند مسجد سید، نیازمند همکاری واقعی و مستمر میان نهادهای مسئول است و بدون این هماهنگی، امکان صیانت از هویت تاریخی شهر وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان آمادگی دارد تمام ظرفیت‌های تخصصی، فنی و نظارتی خود را برای اجرای صحیح پروژه مرمت مسجد سید به‌کار گیرد تا این بنای ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

به گزارش مهر، در پایان این نشست مقرر شد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا جزئیات فنی و اجرایی پروژه مرمت و ساماندهی مسجد سید توسط کارشناسان بررسی و برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرای آن تدوین شود.