به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آکادمی ایرانسل، با برگزاری کارگاههای عملی فیبر نوری در سراسر کشور، ضمن تمرکز بر توانمندسازی فارغالتحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشتههای فنی حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات، تلاش دارد با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استانهای مختلف، نیروهای متخصص مورد نیاز پیمانکاران پروژههای توسعه فیبر نوری را تأمین کند.
این اقدام که با توجه به اجرای پروژه ملی توسعه فیبر نوری و همسو با سیاستهای کلان وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور انجام شده است، ضمن تربیت و معرفی نیروهای توانمند به پیمانکاران فعال در پروژههای توسعه فیبر نوری، باعث فراهمسازی بستر لازم برای راهاندازی کسبوکارهای تخصصی توسط شرکتکنندگان میشود.
این دورهها با مشارکت مستقیم و حمایت معاونت فیبر ایرانسل، طراحی و اجرا شده است و با بهرهگیری از ظرفیتهای نوآورانه ایرانسللبز و آکادمی ایرانسل (مرکز آموزشی این مجموعه)، برگزار میشود و میتواند در تحقق اهداف کلان توسعه زیرساختهای دیجیتال و گسترش عدالت ارتباطی، نقشی مؤثری ایفا کند.
شرکتکنندگان در این کارگاهها، آموزشهای کاملاً عملی را زیر نظر مدرسان مجرب و متخصصی دریافت میکنند که سابقه چندین سال فعالیت میدانی در پروژههای توسعه شبکه فیبر نوری را در کارنامه دارند. در پایان هر دوره، آزمون تخصصی برگزار شده و به پذیرفتهشدگان، گواهینامه معتبر از سوی آکادمی ایرانسل اعطا میشود.
نخستین دوره این کارگاهها، از ۲۱ تا ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۴، در استان سیستان و بلوچستان و با همکاری پارک علم و فناوری زاهدان برگزار شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این دورهها بهصورت ماهانه در یکی از استانهای کشور ادامه پیدا میکند.
آکادمی ایرانسل، مرکز آموزشی مجموعه «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راهاندازی آکادمی، پیشرو بودن در حوزه توسعه نوآوری و آموزش دیجیتال، توسعه جریان آموزشی مهارتمحور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روشهای نوین آموزش دیجیتال و عرضه عادلانه آموزش، است.
آموزشهای ارائه شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزشهای تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی ایرانسل»، «آموزشهای مهارتمحور در حوزههای تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکتهای همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروههای تخصصی مدیریت حرفهای و فناوریاطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپها و فرایند شتابدهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.
ایرانسللبز در سال ۱۳۹۸ با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و حمایت از مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور تأسیس شد و مأموریت آن، انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات و کسبوکارهای مرتبط، با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور است. این مجموعه با هدف پاسخگویی به نیازهای بازار ICT، پیشگامی در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای پژوهشی اقتصاد دانشبنیان را دنبال میکند و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل»، «آکادمی ایرانسل» و «مرکز تعمیر تجهیزات» را دربر میگیرد.
