به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده از فعالیت ۱۱ مرکز اهدای خون تهران در ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد: با شروع ماه مبارک رمضان، مرکز جامع وصال شیرازی همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۲ و مرکز جامع ستاری شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۲۲ و روزهای تعطیل ۹ الی ۱۶ آماده خدمات رسانی به اهدا کنندگان خون می‌باشد.

وی افزود: مراکز جامع اهدای خون تهرانپارس و شهرری نیز از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۸ الی ۲۰ و روزهای تعطیل ۹ الی ۱۶ دایر هستند و مرکز خونگیری پیروزی نیز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۲۰ دایر می‌باشد.

مهدی‌زاده افزود: مراکز اهدای خون صدر، ورامین و شهریار نیز شنبه تا پنج شنبه و شهر قدس روزهای زوج و رباط کریم روزهای فرد ساعت ۸ الی ۱۵ فعال هستند.

وی در ادامه گفت: مرکز اهدای خون اسلامشهر نیز جهت دسترسی راحت شهروندان این منطقه پنج شنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۱۵ دایر است.

مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد: کسانی که به هر دلیلی قادر به روزه‌داری نیستند می‌توانند در طول روز برای کمک به بیماران خون اهدا کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی انتقال خون تهران، مهدی‌زاده افزود: سال‌هاست که نذر اهدای خون در شب‌های قدر در بین مردم به فرهنگ تبدیل شده اما خواهش ما این است که اهدای خون را فقط به شب‌های قدر موکول نکنند تا برای تامین فراورده های خونی دچار مشکل نشویم.

وی در پایان گفت: روزه‌داری مانعی برای اهدای خون نیست و روزه‌داران می‌توانند با میل کردن سحری مناسب و نوشیدن مایعات کافی در ساعات اولیه صبح برای اهدای خون مراجعه کرده یا پس از صرف افطاری مختصر همراه با مایعات کافی، اهدای خون نمایند.