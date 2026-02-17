به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی، با اشاره به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به گلستان اظهار کرد: در جریان این سفر، اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای حملونقل اختصاص یافت که با استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییها، این منابع تقویت شد.
وی افزود: مجموع اعتبارات مصوب حوزه راه استان که پیشتر ۵.۵ همت از محل بودجه عمومی، ماده ۵۶ و توازن ملی بود، با افزوده شدن دو همت از محل مولدسازی به ۷.۵ همت افزایش یافته است؛ اقدامی که نقش مؤثری در شتاببخشی به اجرای پروژههای اولویتدار خواهد داشت.
حسینی با تشریح جزئیات تخصیص منابع جدید گفت: از محل مولدسازی، هزار میلیارد تومان برای تکمیل کمربندی گرگان اختصاص یافته است. همچنین ۹۰۰ میلیارد تومان برای پروژه آزادشهر شاهرود و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه اصلی آققلا گنبدکاووس در نظر گرفته شده که این طرحها نقش مهمی در ارتقای ایمنی و بهبود دسترسیهای ارتباطی استان ایفا میکنند.
رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان درباره دستگاههای مجری این طرحها اظهار کرد: اجرای پروژهها با مشارکت ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای جادهای انجام میشود.
وی توسعه و بهسازی راههای اصلی، فرعی و روستایی، اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای روشنایی محورهای مواصلاتی را از مهمترین محورهای اجرایی این مصوبات برشمرد و تأکید کرد: تحقق این برنامهها به تسهیل تردد، کاهش سوانح رانندگی و تقویت پیوندهای اقتصادی استان منجر خواهد شد.
حسینی اظهار کرد: امید است با اجرای کامل این مصوبات و بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی، شبکه راههای استان گلستان با سرعت بیشتری به سمت استانداردهای ایمنی و کارآمدی حرکت کند.
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