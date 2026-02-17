به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهیائی در چهاردهمین جلسه سازگاری با کمآبی استان با اشاره به جمعبندیهای انجامشده در جریان سفر اخیر رئیسجمهور و وزیر نیرو به گلستان، اظهار کرد: در این سفرها گزارشهای جامعی درباره چالشهای حوزه آب، بهویژه تنش آبی روستاهای متصل به شبکه، ارائه و تصمیمات مؤثری اتخاذ شد.
وی افزود: موضوعات مرتبط با تأمین منابع مالی و پشتیبانی طرحهای آبی در نشست با وزیر اقتصاد نیز بررسی و نتایج آن در سیاستگذاریهای جاری لحاظ شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تمرکز بیشتر بر بحران آب گفت: اقدامات حوزه آب باید مستمر، منظم و مبتنی بر نیازهای واقعی استان باشد تا از بروز بحرانهای جدیتر جلوگیری شود.
مهیائی اولویت سال جاری استان را برخورد با چاهها و برداشتهای بدون پروانه اعلام کرد و گفت: پر کردن و مسدودسازی چاههای غیرمجاز ضروری است و در بخش کشاورزی نیز فرهنگسازی مصرف صحیح آب بسیار اثربخشتر از پرداخت هزینههای سنگین ناشی از تخلفات خواهد بود.
وی همچنین از دستگاههایی که تاکنون گزارشی از اقدامات خود در زمینه سازگاری با کمآبی ارائه نکردهاند خواست در جلسات آینده گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و افزود: گزارش جمعآوری آبهای سطحی و آب باران نیز باید در نشست بعدی از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ارائه شود.
در ادامه این جلسه، ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان، بخشی از نابسامانیهای حوزه آب را ناشی از مصوبه معافیت حقالنظاره آب در سال ۱۳۸۳ و قانون تعیین تکلیف پروانهها در سال ۱۳۸۹ دانست و اظهار کرد: این سیاستها موجب کاهش بازدارندگی و افزایش تخلفات در برداشت آب شده است.
وی با اشاره به افزایش میزان بارشها در سال آبی جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با وجود این افزایش، به دلیل تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی، میزان جذب آب در زمین بالاست و رواناب کمتری در رودخانهها جریان دارد؛ با این حال امیدواریم با تداوم بارشها، وضعیت روانابها و ورودی سدها بهبود یابد.
حیدریان خاطرنشان کرد: از مجموع مصوبات و اعتبارات سفر رئیسجمهور به گلستان، ۱۰ همت به بخش آب اختصاص یافته که حدود ۴۰ درصد کل مصوبات این سفر را شامل میشود و نشاندهنده اولویت جدی دولت در مدیریت منابع آب استان است.
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