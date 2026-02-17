۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

خلیل زاده: ۱۹ میلیون نوبت سر دام در آذربایجان غربی واکسینه شدند

ارومیه- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از واکسیناسیون بیش از ۱۹ میلیون نوبت سر دام در این استان طی سال جاری خبر داد.

امید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دامپزشکی استان در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به انجام واکسیناسیون گسترده در سطح استان شده است، اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرزی استان و ورود دام زنده و فرآورده‌های دامی، نظارت کامل دامپزشکی بر واردات و فرآورده‌های دامی انجام می‌شود تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۷ شبکه دامپزشکی شهرستان‌های استان با همکاری کارشناسان و نیروهای دامپزشکی موفق به واکسیناسیون بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های استراتژیک از جمله تب برفکی، آبله، شاربن، PPR،بروسلوز، هاری و لمپی‌اسکین شدند.

خلیل زاده اظهار کرد: همچنین در راستای ارتقای پوشش ایمنی دام‌ها و صیانت از سرمایه دامی استان، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام نیز علیه بیماری‌های غیراستراتژیک مانند آنتروتوکسمی و آگالاکسی واکسینه شده‌اند.

وی حفاظت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش دام را از مهم‌ترین وظایف سازمان دامپزشکی عنوان کرد و افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت دامی استان به صورت سنتی و در حدود ۲۹۰۰ واحد روستایی پرورش می‌یابند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالانه ۱۴ نوبت واکسیناسیون در استان انجام می‌شود، گفت: جمعیت دامی استان شامل حدود ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین است.

اجرای منظم طرح‌های واکسیناسیون دامی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌ها، حفظ سلامت دام و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.

