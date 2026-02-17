خلیل زاده: ۱۹ میلیون نوبت سر دام در آذربایجان غربی واکسینه شدند

امید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دامپزشکی استان در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به انجام واکسیناسیون گسترده در سطح استان شده است، اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرزی استان و ورود دام زنده و فرآورده‌های دامی، نظارت کامل دامپزشکی بر واردات و فرآورده‌های دامی انجام می‌شود تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۷ شبکه دامپزشکی شهرستان‌های استان با همکاری کارشناسان و نیروهای دامپزشکی موفق به واکسیناسیون بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های استراتژیک از جمله تب برفکی، آبله، شاربن، PPR،بروسلوز، هاری و لمپی‌اسکین شدند.

خلیل زاده اظهار کرد: همچنین در راستای ارتقای پوشش ایمنی دام‌ها و صیانت از سرمایه دامی استان، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام نیز علیه بیماری‌های غیراستراتژیک مانند آنتروتوکسمی و آگالاکسی واکسینه شده‌اند.

وی حفاظت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش دام را از مهم‌ترین وظایف سازمان دامپزشکی عنوان کرد و افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت دامی استان به صورت سنتی و در حدود ۲۹۰۰ واحد روستایی پرورش می‌یابند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالانه ۱۴ نوبت واکسیناسیون در استان انجام می‌شود، گفت: جمعیت دامی استان شامل حدود ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین است.

اجرای منظم طرح‌های واکسیناسیون دامی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و گسترش بیماری‌ها، حفظ سلامت دام و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.