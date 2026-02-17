به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اطلاعیه مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ سامانه نوسازی ناوگان به نشانی NNHK.ir و هیئت وزیران با عنوان آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۹ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، موارد زیر جهت اطلاع و آگاهی شرکت‌های واردکننده اعلام می‌شود:

آخرین وضعیت سهمیه‌ها و ثبت‌نام شرکت‌ها

اطلاعات مربوط به شرکت‌های دارای سهمیه (۵ دستگاه و ۱۵ دستگاه) در تاریخ ۱۴۰۴.۱۱.۲۰ از سوی دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شده است.

مطابق اطلاعیه مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴، کلیه شرکت‌های واردکننده مشارکت‌کننده در طرح بند «پ» ماده ۵۹ که بیش از سهمیه اعلامی در سامانه نوسازی ناوگان ثبت‌نام انجام داده‌اند، تا پایان روز ۱۴۰۴.۱۱.۲۵ فرصت داشتند با مکاتبه رسمی با ستاد، نسبت به حذف خودروهای فرسوده مازاد اقدام نمایند.

در صورت عدم مکاتبه شرکت‌های مشمول بند فوق، ستاد نوسازی ناوگان رأساً نسبت به حذف ثبت‌نام‌های اضافی اقدام خواهد کرد.

رایزنی برای افزایش ظرفیت طرح

ستاد نوسازی ناوگان در حال رایزنی با دفتر خودرو وزارت صمت و همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جهت اخذ مجوز و افزایش ظرفیت این طرح می‌باشد.

با این حال، در صورت عدم امکان افزایش ظرفیت، هرگونه ظرفیت آزادشده از محل بندهای (۲) و (۳)، به صورت همزمان و با اطلاع‌رسانی قبلی حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرا در سامانه نوسازی ناوگان برای کلیه متقاضیان فعال و قابل استفاده خواهد بود.

تا زمان تعیین تکلیف موضوع بند (۴)، هیچ‌گونه امکان ورود اطلاعات خودروی فرسوده (پالایش و ثبت‌نام) در سامانه تأیید نخواهد شد.