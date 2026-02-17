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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

برنامه سمنان برای ایجاد زنجیره ارزش؛ سرمایه‌گذاری در فرآوری کلید خورد

برنامه سمنان برای ایجاد زنجیره ارزش؛ سرمایه‌گذاری در فرآوری کلید خورد

سمنان - استاندار سمنان با تأکید بر پرهیز از خام‌فروشی و حرکت به سمت توسعه واحدهای فرآوری، خواستار اتصال نظرات تخصصی کارگروه‌های بسیج به ساختار تصمیم‌سازی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در اجلاسیه عمومی سالیانه مجمع بسیجیان استان سمنان در سپاه سمنان با اشاره به اهمیت نقش نخبگان، مدیران و کارگروه‌های تخصصی در حل مسائل کشور بیان کرد: خروجی جلسات، پژوهش‌ها و کارگروه‌ها باید منجر به اقدام عملی و الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی شود و نباید صرفاً در قالب گزارش‌های تئوریک باقی بماند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های مجمع بسیجیان می‌تواند به‌صورت مؤثر در کارگروه‌های استانی و ملی به‌کار گرفته شود، افزود: اتصال برنامه‌ها و پیشنهادهای تخصصی به ساختارهای تصمیم‌سازی استان، زمینه اجرای عملی طرح‌ها در حوزه‌هایی چون اقتصاد، حکمرانی، بانوان، اشتغال و زنجیره ارزش را فراهم می‌کند.

استاندار سمنان با تأکید بر پرهیز از خام‌فروشی و لزوم تقویت زنجیره تولید در استان گفت: توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت تولید و استفاده از نیروی انسانی متخصص، از الزامات حرکت به سمت اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیر است.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته تصمیمات راهبردی و سرنوشت‌ سازی اتخاذ کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم.

وی افزود: عبور از این مقطع حساس کشور نیازمند همدلی، همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها و استفاده کامل از ظرفیت‌های مردمی و مسئولان است تا با تلاش مشترک، اهداف ملی به بهترین شکل محقق شود.

استاندار سمنان تأکید کرد: حمایت از تصمیمات کلان کشور و تبعیت عاقلانه و هوشمندانه از رهبری، امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همه مسئولان، نخبگان و فعالان اجتماعی باید از دامن زدن به اختلافات و رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.

کد مطلب 6751938

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