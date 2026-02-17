به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در اجلاسیه عمومی سالیانه مجمع بسیجیان استان سمنان در سپاه سمنان با اشاره به اهمیت نقش نخبگان، مدیران و کارگروه‌های تخصصی در حل مسائل کشور بیان کرد: خروجی جلسات، پژوهش‌ها و کارگروه‌ها باید منجر به اقدام عملی و الزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی شود و نباید صرفاً در قالب گزارش‌های تئوریک باقی بماند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های مجمع بسیجیان می‌تواند به‌صورت مؤثر در کارگروه‌های استانی و ملی به‌کار گرفته شود، افزود: اتصال برنامه‌ها و پیشنهادهای تخصصی به ساختارهای تصمیم‌سازی استان، زمینه اجرای عملی طرح‌ها در حوزه‌هایی چون اقتصاد، حکمرانی، بانوان، اشتغال و زنجیره ارزش را فراهم می‌کند.

استاندار سمنان با تأکید بر پرهیز از خام‌فروشی و لزوم تقویت زنجیره تولید در استان گفت: توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت تولید و استفاده از نیروی انسانی متخصص، از الزامات حرکت به سمت اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیر است.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته تصمیمات راهبردی و سرنوشت‌ سازی اتخاذ کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری هستیم.

وی افزود: عبور از این مقطع حساس کشور نیازمند همدلی، همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها و استفاده کامل از ظرفیت‌های مردمی و مسئولان است تا با تلاش مشترک، اهداف ملی به بهترین شکل محقق شود.

استاندار سمنان تأکید کرد: حمایت از تصمیمات کلان کشور و تبعیت عاقلانه و هوشمندانه از رهبری، امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همه مسئولان، نخبگان و فعالان اجتماعی باید از دامن زدن به اختلافات و رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.