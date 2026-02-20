۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

ایران نژاد: برخورد موتورسیکلت با اتوبوس در اراک یک فوتی برجای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: برخورد موتورسیکلت با اتوبوس در منطقه شهرصنعتی اراک یک فوتی بر جای گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح امروز جمعه گزارشی مبنی بر برخورد موتورسیکلت با یک دستگاه اتوبوس پارک‌شده در محدوده شهرصنعتی اراک، به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام شد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس میرعشقی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: با مشاهده آسیب‌های وخیم و ایست قلبی_تنفسی راکب مرد حدود ۴۰ ساله موتورسیکلت بلافاصله توسط کارشناسان اورژانس اقدامات احیای قلبی ریوی در صحنه آغاز و مصدوم حین احیا به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل کردند.

ایران نژاد بیان کرد: متأسفانه علیرغم تلاش‌های کادر درمان بیمارستان، این مرد ۴۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

کد خبر 6754783

