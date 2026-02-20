۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۳

بسیاری از مسیحیان اطلاع دقیقی از واقعیت‌های اسلام و ایران ندارند

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: بسیاری از مسیحیان اطلاع دقیقی از واقعیت‌های ایران، اسلام و تشیع ندارند و این ناآگاهی زمینه‌ساز تبلیغات منفی شده است.

به گزارش مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با تبریک ماه مبارک رمضان، بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی و دینی میان ایران و مسیحیان جهان تأکید کرد.

وی در این دیدار با قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی سفیر ایران، مسئولیت سفارت جمهوری اسلامی در واتیکان را موقعیتی پرارزش و راهبردی توصیف نموده و اظهار داشت: عملکرد شما نشان می‌دهد که به اهمیت این جایگاه واقف هستید و می‌توانید در جهت تقویت منافع نظام اسلامی، اسلام و مکتب اهل‌بیت علیهم السلام گام‌های مؤثری بردارید.

این مرجع تقلید با اشاره به سابقه تاریخی جنگ‌های صلیبی و آثار منفی آن بر روابط مسلمانان و مسیحیان، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد رفت‌وآمدهای فرهنگی، زمینه شناخت متقابل را فراهم کرد. بسیاری از مسیحیان اطلاع دقیقی از واقعیت‌های ایران، اسلام و تشیع ندارند و این ناآگاهی زمینه‌ساز تبلیغات منفی شده است.

وی افزایش تبادلات علمی و فرهنگی، سفر اندیشمندان و جوانان مسیحی به ایران و اعزام طلاب ایرانی به واتیکان را از جمله راهکارهای مؤثر در تقویت گفت‌وگوی ادیان دانسته و افزود: ایجاد کانون‌هایی برای آشنایی جوانان مسیحی با معارف اسلامی، برگزاری برنامه‌های مشترک علمی و نگارش کتاب‌های مشترک میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی می‌تواند در اصلاح نگاه‌ها بسیار مؤثر باشد.

آیت الله مکارم شیرازی دیدار رهبران ادیان را سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت همگرایی دانسته و افزود: دیدار پاپ با آیت‌الله سیستانی اقدامی مهم در جهت نشان دادن نبود خصومت میان پیروان ادیان الهی است و باید بهره‌برداری رسانه‌ای از چنین دیدارهایی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پرهیز از هرگونه اظهارات تنش‌آفرین علیه مسیحیان تصریح کرد: در شرایط کنونی باید بر مشترکات تأکید شود و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با مسیحیان دشمنی ندارد، بلکه به دنبال تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز است.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان ابراز امیدواری کرد سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان از این فرصت برای خنثی‌سازی تبلیغات منفی و تقویت روابط فرهنگی و دینی به بهترین شکل استفاده کند.

    • حمید IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      شماکارتان تبلیغه به انهابفهمانید

