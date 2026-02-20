به گزارش مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، با تبریک ماه مبارک رمضان، بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی و دینی میان ایران و مسیحیان جهان تأکید کرد.
وی در این دیدار با قدردانی از گزارش ارائهشده از سوی سفیر ایران، مسئولیت سفارت جمهوری اسلامی در واتیکان را موقعیتی پرارزش و راهبردی توصیف نموده و اظهار داشت: عملکرد شما نشان میدهد که به اهمیت این جایگاه واقف هستید و میتوانید در جهت تقویت منافع نظام اسلامی، اسلام و مکتب اهلبیت علیهم السلام گامهای مؤثری بردارید.
این مرجع تقلید با اشاره به سابقه تاریخی جنگهای صلیبی و آثار منفی آن بر روابط مسلمانان و مسیحیان، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد رفتوآمدهای فرهنگی، زمینه شناخت متقابل را فراهم کرد. بسیاری از مسیحیان اطلاع دقیقی از واقعیتهای ایران، اسلام و تشیع ندارند و این ناآگاهی زمینهساز تبلیغات منفی شده است.
وی افزایش تبادلات علمی و فرهنگی، سفر اندیشمندان و جوانان مسیحی به ایران و اعزام طلاب ایرانی به واتیکان را از جمله راهکارهای مؤثر در تقویت گفتوگوی ادیان دانسته و افزود: ایجاد کانونهایی برای آشنایی جوانان مسیحی با معارف اسلامی، برگزاری برنامههای مشترک علمی و نگارش کتابهای مشترک میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی میتواند در اصلاح نگاهها بسیار مؤثر باشد.
آیت الله مکارم شیرازی دیدار رهبران ادیان را سرمایهای ارزشمند برای تقویت همگرایی دانسته و افزود: دیدار پاپ با آیتالله سیستانی اقدامی مهم در جهت نشان دادن نبود خصومت میان پیروان ادیان الهی است و باید بهرهبرداری رسانهای از چنین دیدارهایی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پرهیز از هرگونه اظهارات تنشآفرین علیه مسیحیان تصریح کرد: در شرایط کنونی باید بر مشترکات تأکید شود و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با مسیحیان دشمنی ندارد، بلکه به دنبال تعامل و همزیستی مسالمتآمیز است.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان ابراز امیدواری کرد سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان از این فرصت برای خنثیسازی تبلیغات منفی و تقویت روابط فرهنگی و دینی به بهترین شکل استفاده کند.
