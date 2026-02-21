مراسم رونمایی از مجموعه شعر «باید غزلم را به تماشا بنشینم» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهرم صبح شنبه در این آئین با ترسیم جایگاه انسان در بین کائنات بیان کرد: انسان‌ها غزل‌های خداوند هستند، که کتاب شعر آفرینش را رقم می‌زنند.

حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده با تبریک به این شاعر تنگستانی و نیز حمایت از این مجموعه گفت: یکی از خوبی‌های این جلسه، حضور نوجوانان، جوانان و شاعرانی‌ است که آینده‌داران ادبیات این سرزمین هستند.

وی اضافه کرد: تنگستان نماد حماسه و مقاومت است. لذا هر جای این خاک و آدم‌هایش، نماد ایثار و مقاومت دلاورانی است، که با نثار جان خود به جاودانه‌های تاریخ پیوسته‌اند.

معاون‌ سیاسی فرمانداری تنگستان نیز با تبریک به شاعر این مجموعه و تقدیر از انجمن‌های ادبی تنگستان عنوان کرد: تولید شعر، تولید فکر است و در واقع پشت همه این شعرها فکر و ایده است؛ خصوصاً در حوزه اجتماعی که شعر با نوعی خلسه‌های اجتماعی همراه است.

محمدعلی‌ جمالی با اعلام حمایت از این مجموعه و هنرمندان تنگستان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم شعر امروز ما از عرفان، به خلسه‌ اجتماعی بدل شود و با حمایت و پیوند بین دولت و ملت، روز به روز شاهد تولید فکر و شاهکارهای ادبی در استان و شهرستان تنگستان باشیم.

نزدیک شدن به زبان عامیانه

نویسنده و پژوهشگر ادبی در این نشست با ترسیم مجموعه « باید غزلم را به تماشا بنشینم» بیان کرد: این اثر ادبی دارای غزل‌های دلنشینی است‌؛ و رباعی‌ها نسبت به دوبیتی‌ها از وزن بیشتری برخوردار بوده و در واقع «رباعی‌تر» ند.

بشیر علوی با ترسیم فضای کلی این کتاب گفت: دو نگاه زیبا بر این مجموعه حاکم است؛ یکی نگاه زنانگی و دیگری نگاه ساده‌نویسی. زمانی که شاعران به زبان زنانه دست یافتند، تلاش کردند تا از زبان مردانه رها شوند؛ که در کتب نقد از آن به نام «زبان جنسیت» تعبیر می‌شود.

خالق «دو قرن شعر بوشهر» اظهار کرد: در استان بوشهر همواره زنان در حوزه شعر و ادبیات داستانی، در تلاش هستند که خالق زبان زنانه در متن‌های مکتوب باشند. خانم ماحوزی در این مجموعه بدون تلاش آگاهانه، ذهن زبان‌سازی دارد که به سمت زنانه‌نویسی پیش می‌رود.

علوی تصریح کرد : یکی از نشانه‌های زنانه‌نویسی به کاربردن «فعل امر» هست؛ با نگاهی آماری در می‌یابیم که همواره فعل‌های امر در متن زنان بیشتر از متون مردان رایج است.

وی ادامه داد: در اغلب این اشعار پشت فعل‌های امری، امر دستورمند و حاکمیتی نیست؛ بلکه نوعی «تمنا» وجود دارد که با جزیی‌نگری شاعرانه همراه است.

نویسنده «آسیب‌شناسی شعر زنان بوشهر » افزود: روایتی که خانم ماحوزی در این مجموعه دارد، «روایت اول شخص مفرد» بوده ؛که روایت «زیست اقلیمی» است و راوی دوست دارد با مخاطبش همدلی کند.

علوی اضافه کرد : یکی دیگر از زیبایی‌های روایت در این کتاب، راوی قهرمان است که همواره شخصیت اول داستان بوده و در واقع در این مجموعه راوی ضد قهرمان نداریم.

وی با اشاره به ویژگی دیگر مجموعه افزود: خانم ماحوزی برای دست یافتن به «ساده‌نویسی»، زبانش را به لحن ساده مردم نزدیک کرده تا به صمیمیت زبان گفتار دست یابد؛ وی در تلاش هست با نزدیک شدن به زبان عامیانه و کوچه و بازار، ساده‌نویسی را به درونمایه اشعار خود وارد کند؛ تا مخاطب به التذاذ بیشتر در متن دست یابد.

صمیمیت زبانی و گرایش به مردم‌گرایی

مدیر انتشارات شنابا به معرفی نویسنده مجموعه پرداخت و گفت: سکینه ماحوزی متولد ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۶۱ خورشیدی است، که هم‌نفس با لهجه نسیم و سرود برگ‌های پاییز در اهرم تنگستان، دیده به جهان کلمات گشود، وی در بیست سالگی خود ادبی‌اش را شناخت، اما تپش‌های گرم ادبیات معاصر از اواخر دهه ۹۰ در رگ‌های شعرش دمیده شد.

غلامرضا ابراهیمی افزود: این مجموعه، حاصل دو دهه بالندگی و زیست ادبی شاعر جنوبی‌ است که در سه دفتر (غزلیات، رباعیات و دوبیتی‌ها)، با ویراستاری غلامرضا ابراهیمی و طراحی جلد فرشید ابراهیمی در شمارگان ۵۰۰ جلد توسط نشر «شنابا» به زیور طبع آراسته شده است.

شاعر و منتقد ادبی با اشاره به ویژگی‌های این کتاب خاطرنشان کرد: «آنات شاعرانه، عاطفه غنی، روایت‌مندی، حس زنانگی، عینیت‌گرایی، بیان نو و معتدل، صمیمیت زبانی و گرایش به مردم‌گرایی» از جمله عناصری است که اشعار ماحوزی را به سمت هویت خاص رهنمون می‌سازد.

کتابی عمیق و تاثیرگذار

مدیر انجمن شعر و ادب اهرم، با تبریک به سکینه ماحوزی و بیان افتخارات وی در استان و نیز تشکر از موسسه «شنابا»، با اشاره به زیبایی‌های این مجموعه گفت: حس زنانه لطیف، عمیق و تاثیرگذاری بر این مجموعه جاری است؛ بسامد بالای واژگانی چون آینه، زن، زیبا شدن، گیسو، دامن و.. روح لطیف و نگرش زنانه را روایت می‌کند.

راحیل شکوه اظهار کرد: با نگاهی کلی بر این مجموعه در می‌یابیم که اغلب غزل‌ها علاوه بر آغاز زیبا، از پایان‌بندی درخشان برخوردار هستند.

وی با ذکر شواهد مختلف به ذکر مولفه‌های برجسته کتاب پرداخت و گفت: حس‌ آمیزی، تناسب معنوی، ایهام تناسب، معماری واژگان و چینش قافیه‌های هنرمندانه از جمله شاخص‌هایی است که این مجموعه را ممتاز کرده و رنگ و بوی خاصی به آن بخشیده است.

در بخش دیگر این آیین «محمود ماحوزی و ماهان افسری» برادر و فرزند نویسنده کتاب، به خوانش دو غزل زیبا از مجموعه پرداختند که مورد توجه حضار واقع شد. محمد ابراهیمی ( بوشهر )، صاحبه نادرپور و فریبا جلالیان( دشتستان) و خاتون ماحوزی‌نیا و نجمه کردگار( از تنگستان) از دیگر شاعرانی بودند که در این نشست ادبی به شعرخوانی پرداختند.

در این مراسم که با استقبال شاعران، نویسندگان، مسئولین و انجمن‌های ادبی از شهرستان‌های بوشهر، تنگستان و دشتستان همراه بود، با حضور مسئولین، شاعران و ادب‌دوستان از مجموعه «باید غزلم را به تماشا بنشینم » اثر سکینه ماحوزی رونمایی شد.

همچنین از نویسنده این کتاب، به پاس دو دهه درخشش در ادبیات و چاپ این اثر ادبی توسط انجمن شعر و ادب اهرم و انجمن قلمداران تنگستان تجلیل بعمل آمد.