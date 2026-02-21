افزایش ۲۵ درصدی مشارکت داوطلبان شوراهای اسلامی در بخش ارم

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام از داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیرههای عشایری در این بخش، با استقبال پرشور مردم همراه شد و با ثبتنام ۲۱۱ نفر به کار خود پایان داد.
بخشدار ارم بیان کرد: این دوره از انتخابات برای ۲۸ روستا و تیره عشایری در سطح بخش ارم برگزار میشود و خوشبختانه شاهد افزایش قابل توجه تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل هستیم.
وی افزود: در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، تعداد ثبتنامکنندگان ۱۷۱ نفر بود که این رقم در هفتمین دوره با رشد ۲۵ درصدی به ۲۱۱ نفر افزایش یافته است.
جعفری تاکید کرد: این استقبال چشمگیر، نشاندهنده علاقهمندی و احساس مسئولیت شهروندان و اهالی روستاها برای مشارکت در مدیریت اجرایی و آبادانی منطقه خود است.
بخشدار ارم در پایان از تمامی دستاندرکاران اجرایی و نظارت بر انتخابات، همچنین مردم شریف منطقه بابت همکاری صمیمانه در فرآیند ثبتنام قدردانی کرد.
