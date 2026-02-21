رشد ۱۱ درصدی داوطلبان انتخابات شورای روستاهای بخش مرکزی میامی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربعامری صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در بخشداری مرکزی میامی با اشاره به ثبت‌نام ۲۶۱ نفر برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این بخش تاکید کرد: حضور بانوان به خصوص در دوره جدید، الهام بخش و قابل توجه است.

وی با بیان اینکه تعداد ثبت نامی های انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی میامی برای انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نزدیک به ۱۱ درصد بیشتر از شورای ششم بوده است، افزود: این افزایش نشان دهنده رشد مشارکت مدنی و مشارکت مردم در توسعه روستاهایشان می دهد.

بخشدار مرکزی میامی با بیان اینکه ۲۴ نفر از داوطلبان زن و ۲۳۷ نفر مرد هستند، تاکید کرد: هر چند تعداد خانم ها به نسبت آقایان شاید اندک باشد اما این میزان مشارکت بانوان در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی میامی، قابل توجه و البته تقدیر است.

عربعامری با بیان اینکه ۱۱ نفر از داوطلبانی که برای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی میامی نام نویسی کرده اند کاملاً جوان و در بازه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال قرار دارند، بیان کرد: ۵۴ داوطلب نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ سال نام نویسی کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین بازه سنی داوطلبان با ۸۵ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال بوده است، تاکید کرد: ۷۱ نفر در بازه ۵۰ تا ۶۰ سال و ۳۳ نفر در بازه ۶۰ تا ۷۰ سال همچنین هفت نفر بالای ۷۰ سال سن نسبت به داوطلبی انتخابات اقدام کرده اند.

بخشدار مرکزی میامی همچنین با بیان اینکه ۳۶ روستا در این بخش دارای شورای اسلامی هستند و در نتیجه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آنها انتخابات برگزار می شود، تاکید کرد: مجموعاً ۱۱۰ نفر در این شوراها از سوی مردم برگزیده می شوند.