بستانچی: طرح جهش تولید دام در ۱۱ شهرستان آذربایجان غربی اجرا می شود

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح افزود: این طرح در شش استان کشور اجرا می شود که در استان آذربایجان غربی در سطح ۴۷ روستا و در ۱۱ شهرستان با حجم ۴۰۰هزار راس دام سبک در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در روستاهای شهرستان های منتخب‌ دام‌های سبک دامداران (گوسفند و بز) روستایی و عشایری با پلاک کوبی و ثبت در سامانه هویت دام شامل دریافت برخی از کمکهای بلاعوض دامپزشکی و مکملهای غذایی و همزمان سازی فحلی شده و برای دریافت نقدینگی لازم برای خرید علوفه برای تولید گوشت قرمز از طریق سامانه سیتا به بانک معرفی می شوند.

بستانچی گفت: این طرح تا شهریور سال ۱۴۰۵ ادامه دارد و آذربایجان غربی رتبه اول را در اجرای کامل طرح شامل شناسایی، پلاک کوبی، بیمه دام و ثبت در سامانه هویت دام و ثبت نام در سامانه سیتا در میان شش استان را دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: تاکنون ۵۸ درصد دام ها شناسایی و هویت گذاری شده اند و این امکان موجب شناسایی دام و جلوگیری از خروج یا قاچاق دام در مناطق روستایی و مرزی استان می شود.