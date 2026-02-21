اصغری: نزدیک ۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در آذربایجان غربی انجام شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوجه ریزی در ۱۱ ماهه سال جاری در استان افزایش داشته است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه بهمن به تعداد ۵۹ میلیون و ۲۲۷ هزار قطعه ریزی در واحدهای نیمچه گوشتی جوجه انجام گرفته است که در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد جوجه ریزی ۵۸ میلیون ۸۸۱ هزار قطعه بود.

وی ادامه داد: در بهمن سال جاری ۵ میلیون و ۲۸۲ قطعه جوجه ریزی در استان انجام‌ گرفته است که نسبت به دی ماه سال جاری ۱۴ درصد افزایش جوجه ریزی داریم.

اصغری اضافه کرد: از این مقدار جوجه ریزی حداقل ۹ هزار تن گوشت مرغ تولید خواهد شد که این مقدار علاوه تامین گوشت مرغ استان بخشی هم به سایر استانها ارسال خواهد شد.

وی با تاکید بر جلوگیری از خروج مرغ زنده از استان طی روزهای آتی از استان، افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی در سایر استان ها به خصوص استان های همسایه برای مدیریت بازار مرغ در استان جلوی خروج مرغ زنده از استان گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.