  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

اصغری: نزدیک ۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در آذربایجان غربی انجام شد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از انجام نزدیک ۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه امسال در استان خبر داد.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوجه ریزی در ۱۱ ماهه سال جاری در استان افزایش داشته است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه بهمن به تعداد ۵۹ میلیون و ۲۲۷ هزار قطعه ریزی در واحدهای نیمچه گوشتی جوجه انجام گرفته است که در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد جوجه ریزی ۵۸ میلیون ۸۸۱ هزار قطعه بود.

وی ادامه داد: در بهمن سال جاری ۵ میلیون و ۲۸۲ قطعه جوجه ریزی در استان انجام‌ گرفته است که نسبت به دی ماه سال جاری ۱۴ درصد افزایش جوجه ریزی داریم.

اصغری اضافه کرد: از این مقدار جوجه ریزی حداقل ۹ هزار تن گوشت مرغ تولید خواهد شد که این مقدار علاوه تامین گوشت مرغ استان بخشی هم به سایر استانها ارسال خواهد شد.

وی با تاکید بر جلوگیری از خروج مرغ زنده از استان طی روزهای آتی از استان، افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی در سایر استان ها به خصوص استان های همسایه برای مدیریت بازار مرغ در استان جلوی خروج مرغ زنده از استان گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.

کد خبر 6755052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها