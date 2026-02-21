  1. استانها
  2. سمنان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

تشدید نظارت بر عملکرد کارخانه های آرد استان سمنان

سمنان - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای طرح تشدید نظارت بر عملکرد کارخانه های آرد این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن ظهر شنبه در جلسه کمیسیون تامین پایدار غذا و کارگروه تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل در جهاد کشاورزی سمنان بر ضرورت تبیین پدافند غیرعامل برای بهره‌برداران و الزامات زیرساختی در حوزه آب و خاک تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت پایش تهدیدات غذایی در استان سمنان بیان کرد: الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حوزه آب و خاک به صورت ویژه بررسی شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و تنش‌های آبی، حفاظت از منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولید غذا اهمیت دوچندانی یافته است.

مومن در ادامه به موضوع ذخیره‌سازی سوخت اشاره کرد و گفت: وضعیت ذخیره‌سازی سوخت گازوئیل برای واحدهای صنایع تبدیلی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها بررسی و بر ضرورت آمادگی تاکید شد.

وی با اشاره به گزارش نظارت بر کارخانجات تولید آرد استان سمنان تاکید کرد: تشدید نظارت‌ها بر کارخانجات آرد در راستای ارتقای کیفیت نان تولیدی و تضمین سلامت و امنیت غذایی جامعه در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6755410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

