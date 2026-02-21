تشدید نظارت بر عملکرد کارخانه های آرد استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن ظهر شنبه در جلسه کمیسیون تامین پایدار غذا و کارگروه تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل در جهاد کشاورزی سمنان بر ضرورت تبیین پدافند غیرعامل برای بهرهبرداران و الزامات زیرساختی در حوزه آب و خاک تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت پایش تهدیدات غذایی در استان سمنان بیان کرد: الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساختهای حوزه آب و خاک به صورت ویژه بررسی شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و تنشهای آبی، حفاظت از منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولید غذا اهمیت دوچندانی یافته است.
مومن در ادامه به موضوع ذخیرهسازی سوخت اشاره کرد و گفت: وضعیت ذخیرهسازی سوخت گازوئیل برای واحدهای صنایع تبدیلی، مرغداریها و گلخانهها بررسی و بر ضرورت آمادگی تاکید شد.
وی با اشاره به گزارش نظارت بر کارخانجات تولید آرد استان سمنان تاکید کرد: تشدید نظارتها بر کارخانجات آرد در راستای ارتقای کیفیت نان تولیدی و تضمین سلامت و امنیت غذایی جامعه در دستور کار قرار دارد.
