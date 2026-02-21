انحراف تریلر و ایجاد حریق در بلوار خلیج فارس بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان اظهار کرد: در این حادثه که صبح دیروز رخ داد دو خودروی سبک و ۵ غرفه میوه فروشی نیز در آتش سوخت.
سرهنگ حیدری بیان کرد: این حادثه فوتی و مجروحی نداشته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: با اعلام این حادثه گروههای عملیاتی ایستگاههای شماره ۱۰و یازده آتشنشانی به محل اعزام شدند.
محمد امین لیاقت افزود: شدت آتشسوزی بهگونهای بود که شعلهها به یک دستگاه خودروی تیبا، یک دستگاه وانت و پنج غرفه میوهفروشی مجاور سرایت کرد و موجب خسارت شد.
وی گفت: علت وقوع این سانحه و میزان خسارت در دست بررسی است.
