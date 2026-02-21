پوشش ۳۳ حادثه توسط هلال احمر گلستان طی هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری، با اشاره به عملکرد یک‌هفته‌ای نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: از تاریخ ۲۵ بهمن لغایت ۲ اسفند مجموعاً ۳۳ حادثه در سطح استان توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر پوشش داده شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بیشترین حوادث مربوط به سوانح ترافیکی با ۲۴ مورد بوده و سایر حوادث شامل فوریت‌های پزشکی، حوادث جوی، تجمعات انبوه، موارد مفقودی، نقص فنی وسایل حمل‌ونقل و حوادث اقلیمی است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۹۷ نفر نجاتگر در قالب ۴۲ تیم عملیاتی به‌کارگیری شدند، اظهار کرد: ناوگان امدادی شامل ۲۹ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودروی نجات، چهار دستگاه خودروی کمک‌دار سبک و یک دستگاه وانت در مجموع با ۳۷ خودروی امدادی در عملیات‌ها مشارکت داشتند.

حاجیلری ادامه داد: در مجموع این حوادث، ۵۶ نفر مصدوم بودند و از این تعداد، ۲۷ نفر توسط نیروهای جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شد و به ۶ نفر نیز خدمات امدادی در محل ارائه شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان با اشاره به توزیع جغرافیایی حوادث گفت: شهرستان کردکوی با هفت حادثه، گرگان با ۶ حادثه و شهرستان‌های گنبدکاووس و آزادشهر هر کدام با پنج حادثه بیشترین مأموریت‌های امدادی را به خود اختصاص دادند.

وی بر آمادگی کامل این جمعیت برای پاسخگویی به حوادث احتمالی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال احمر تماس بگیرند.