ادبیان: بیش از ۵۶ هزار تن نهاده کشاورزی در زنجان تأمین و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین ادیبان گفت: در راستای تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دیماه، در مجموع حدود ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع نهاده کشاورزی از طریق شبکه کارگزاریهای فعال در سطح استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده این نهادهها را کودهای شیمیایی تشکیل میدهد، افزود: بیش از ۵۰ هزار تن از مجموع نهادههای توزیعشده به کود اوره اختصاص دارد و مابقی شامل سایر کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی بوده که بر اساس برنامهریزی انجامشده و سهمیه تعیینشده برای هر شهرستان توزیع شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه فرآیند توزیع نهادهها بر مبنای نیاز واقعی اراضی کشاورزی انجام میشود، تصریح کرد: تخصیص و توزیع کود و سایر نهادهها مطابق با الگوی کشت مصوب هر شهرستان و بر اساس سطح زیرکشت محصولات مختلف صورت میگیرد تا ضمن جلوگیری از مصرف بیرویه، عدالت در توزیع و دسترسی مناسب کشاورزان به نهادههای یارانهای نیز محقق شود.
ادیبان تأکید کرد: هدف اصلی این شرکت، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری در مزارع است. مصرف اصولی و بهموقع نهادهها، بهویژه کودهای شیمیایی، نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات، بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری تولید در سالهای آینده دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر شبکه توزیع و عملکرد کارگزاریها در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود نهادهها در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف کود افزود: توصیه میشود کشاورزان با بهرهگیری از نتایج آزمون خاک و مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به مصرف متعادل کود اقدام کنند تا ضمن کاهش هزینههای تولید، از تخریب منابع پایه بهویژه خاک و آب جلوگیری شود.
ادیبان ابراز امیدواری کرد با استمرار روند تأمین بهموقع نهادهها و همکاری کشاورزان در مصرف بهینه، زمینه افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی در استان بیش از پیش فراهم شود.
