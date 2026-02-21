خبرگزاری مهر ، گروه استان ها: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بعدازظهر شنبه با محور بررسی مسائل بخش کشاورزی، دام و طیور برگزار شد و فعالان این حوزه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره وضعیت تولید، تأمین نهاده و تأمین مالی مطرح کردند.

مطالبات معوق و کمبود نقدینگی مرغداران

حسین خیریه از فعالان صنعت طیور خراسان جنوبی با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

وی افزود: در حال حاضر دو بانک بخشی از تأمین مالی این حوزه را بر عهده دارند اما بخش عمده تسهیلات به‌صورت اعتباری پرداخت می‌شود و نقدینگی کافی در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.

خیریه خواستار افزایش سهم تسهیلات نقدی شد و گفت: بهتر است بخشی از این تسهیلات در قالب حساب مشخص برای خرید نهاده‌ها اختصاص یابد تا امکان خرید مدت‌دار فراهم شود.

وی با اشاره به مطالبات مرغداران افزود: تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخ نهاده ۲۸ هزار تومانی تحویل داده‌اند اما بخشی از مطالبات آنان هنوز پرداخت نشده است.

این فعال صنعت طیور همچنین از مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: برخی واحدها با حجم قابل توجهی از مطالبات روبه‌رو هستند و تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

کاهش قدرت خرید و تأکید بر صادرات

فروزان‌فر از دیگر فعالان صنعت طیور استان با اشاره به تغییر شرایط تأمین نهاده نسبت به گذشته گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان با محدودیت‌های بیشتری در تأمین نهاده روبه‌رو هستند.

وی افزود: استان خراسان جنوبی از نظر توان مالی تولیدکنندگان در سطح بالایی قرار ندارد و تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت اهمیت زیادی دارد.

فروزان‌فر با انتقاد از چندنرخی بودن ارز در حوزه نهاده‌ها اظهار کرد: وجود نرخ‌های متفاوت ارزی موجب دشواری در برنامه‌ریزی تولید شده و تعیین نرخ واحد می‌تواند به ثبات بازار کمک کند.

وی همچنین به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: افت تقاضا در بازار می‌تواند بر فروش تولیدکنندگان تأثیر بگذارد.

این فعال اقتصادی توسعه صادرات را راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌های تولید استان دانست و افزود: تولید استان بیش از نیاز داخلی است و تسهیل صادرات می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

بهرام محمدی رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق نیز با اشاره به اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها گفت: اجرای این برنامه بدون زمان‌بندی مشخص، نقدینگی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: در مقاطعی امکان خرید نهاده برای واحدها محدود شد که موجب انباشت سفارش‌ها و افزایش تعهدات مالی شد.

محمدی خواستار بازنگری در سیاست‌های اجرایی و توجه بیشتر به شرایط تولیدکنندگان شد.

اختلاف قیمت تولید و بازار

محمد محمدی از فعالان حوزه طیور استان نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: قیمت تمام‌شده تولید با قیمت فروش در بازار فاصله دارد و این موضوع فشار مالی بر واحدها را افزایش داده است.

وی افزود: در صورت ادامه این روند، تأمین سرمایه در گردش دشوارتر خواهد شد.

محمدی با اشاره به قیمت فعلی مرغ زنده اظهار کرد: بازار کشش افزایش قابل توجه قیمت را ندارد و این موضوع مدیریت هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان ضروری‌تر کرده است.

دغدغه دامداران درباره سرمایه در گردش

محمد غریبی رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیز از کاهش توان نقدینگی دامداران خبر داد و گفت: افزایش قیمت نهاده‌ها و بدهی‌های گذشته، فشار مالی بر دامداران را افزایش داده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از دامداران استان واحدهای کوچک روستایی هستند و حمایت از این گروه می‌تواند به حفظ تولید کمک کند.

غریبی همچنین به فروش دام زنده زیر قیمت تمام‌شده اشاره کرد و گفت: ادامه این روند برای دامداران مقرون‌به‌صرفه نیست و نیازمند توجه بیشتر به تنظیم بازار است.

پیشنهاد تزریق نقدینگی به زنجیره تولید

جوانشیر از فعالان حوزه طیور نیز با اشاره به تغییر جایگاه استان در تعیین قیمت‌ها گفت: در گذشته قیمت‌های خراسان جنوبی مبنای بازار سایر مناطق بود اما اکنون این نقش کاهش یافته است.

وی راهکار اصلی را تأمین به‌موقع سرمایه در گردش در ابتدای زنجیره تولید دانست و افزود: اگر نقدینگی در حلقه‌های اولیه فراهم شود، بسیاری از مشکلات تولید کاهش می‌یابد.

بازگشت محصولات به استان با برندهای دیگر

حسن قرایی رئیس شورای استان نیز به موضوع توزیع محصولات اشاره کرد و گفت: بخشی از تولیدات استان خارج از استان توزیع می‌شود اما با برندهای مختلف دوباره به بازار استان بازمی‌گردد.

وی بر ضرورت مدیریت بهتر چرخه تولید و توزیع برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان بر ضرورت حمایت هدفمند، تسهیل تأمین مالی، پرداخت مطالبات و ثبات در سیاست‌های اقتصادی برای تداوم فعالیت واحدهای دام و طیور تأکید کردند.