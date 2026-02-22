۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

ثبت‌نام ۱۰۱ داوطلب برای انتخابات شورای اسلامی روستاهای سمنان

سمنان- بخشدار مرکزی سمنان از ثبت‌نام ۱۰۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر گزمه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری سمنان با اشاره به ثبت‌نام‌ داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان سمنان بیان کرد: امسال شاهد افزایش داوطلبان در روستاهای بخش مرکزی سمنان بودیم.

وی با بیان اینکه تا پایان روز یکم اسفند ماه در روستاهای سمنان ۱۰۱ نفر نام نویسی کردند، افزود: ۱۴ نفر زن و مابقی این داوطلبان مرد هستند.

بخشدار مرکزی سمنان با بیان اینکه نام نویسی ۲۷ نفر به صورت حضوری و ۷۴ نفر غیرحضوری و با مراجعه به وبسایت وزارت کشور بوده است، تاکید کرد: امسال استقبال از نام نویسی غیرحضوری نیز بیشتر شده است.

گزمه با بیان اینکه هشت نفر از داوطلبان زیر ۳۰ سال سن دارند، تاکید کرد: بازه سنی ۴۵ الی ۵۰ سال با ۱۷ داوطلب بیشترین رده سنی داوطلبان بخش مرکزی سمنان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور پس از نام نویسی سوابق افراد را بررسی و به هیئت‌های اجرایی انتخابات ارسال می کند، تاکید داشت: هیئت‌های اجرایی برای بررسی این سوابق ۱۴ روز فرصت دارند.

بخشدار مرکزی سمنان با بیان اینکه افراد از تبلیغات زود هنگام جلوگیری کنند زیرا تخلف محسوب می شود، گفت: زمان قانونی برای تبلیغات به نامزدها داده خواهد شد.

کد خبر 6756136

