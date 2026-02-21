رئیس دانشگاه رازی: برنامه راهبردی دانشگاه رازی وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال فتح‌اللهی عصر شنبه، در نخستین نشست عادی دوره ششم هیأت امنای دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از وضعیت توسعه‌ای منطقه زاگرس و استان کرمانشاه اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سهم منطقه زاگرس از تولید ناخالص داخلی کشور طی دهه گذشته روندی کاهشی داشته و در حال حاضر حدود ۵.۵ درصد از تولید ملی را شامل می‌شود.

وی افزود: استان کرمانشاه با برخورداری از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲.۳ درصد از جمعیت و ۱.۵ درصد از وسعت کشور را در اختیار دارد و درحالی‌که از ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون ۲.۵ میلیون هکتار اراضی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق بهره‌مند است، سهم آن از تولید ملی تنها ۱.۳۵ درصد برآورد می‌شود.

فتح‌اللهی ادامه داد: پایین بودن بهره‌وری نیروی کار از مهم‌ترین دلایل شکاف میان ظرفیت‌ها و سهم تولید در استان است؛ به‌طوری‌که کرمانشاه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد.

شاخص‌های توسعه انسانی و وضعیت آموزش عالی در زاگرس

رئیس دانشگاه رازی با اشاره به وضعیت شاخص‌های توسعه انسانی گفت: استان کرمانشاه با وجود بهبود نسبی در سال‌های اخیر، همچنان در رتبه هجدهم کشور قرار گرفته و نرخ بیکاری آن بیش از میانگین ملی است.

وی افزود: در منطقه زاگرس مجموعاً ۲۷۱ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و ۱۰ دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم با حدود ۶۳ هزار دانشجو در این محدوده فعالیت دارند. تعداد اعضای هیأت علمی این منطقه حدود ۶۶۵۰ نفر است که ۲۳۴۶ نفر از آنان در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تدریس می‌کنند. بودجه مجموع این دانشگاه‌ها کمتر از شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

ظرفیت‌های دانشگاه رازی در نظام آموزش عالی

فتح‌اللهی با اشاره به ساختار آموزش عالی استان خاطرنشان کرد: در کرمانشاه چهار دانشگاه دولتی فعال شامل دانشگاه رازی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی با مجموع ۱۹ هزار دانشجو و ۱۳۲۱ عضو هیأت علمی فعالیت دارند. نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی در این دانشگاه‌ها ۱۷.۳ و با احتساب سایر زیرنظام‌ها از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی‌کاربردی، این نسبت به ۳۱ افزایش می‌یابد.

وی افزود: دانشگاه رازی با ۱۱ هزار و ۷۰۰ دانشجو، ۴۷۶ عضو هیأت علمی، ۱۸ دانشکده، ۶۱ گروه آموزشی و پنج معاونت، یکی از مراکز مهم آموزش عالی کشور محسوب می‌شود. از مجموع دانشجویان، ۶۲ درصد را دختران تشکیل می‌دهند و حدود ۴۷۰۰ نفر در خوابگاه‌ها اسکان دارند. همچنین این دانشگاه دارای ۸۸۵ دانشجوی بین‌المللی است و بیش از نیمی از اعضای هیأت علمی آن در مراتب دانشیاری و استادی قرار دارند.

چالش زیرساخت‌ها و جایگاه پژوهشی دانشگاه

رئیس دانشگاه رازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حدود ۶۵ درصد فضاهای آموزشی دانشگاه دارای عمر بالای ۴۰ سال هستند و بازسازی و نوسازی آنها نیازمند اعتبارات ویژه است. این دانشگاه ۴۶۱ نفر کادر اداری رسمی، پیمانی و قراردادی دارد.

فتح‌اللهی ادامه داد: از نظر شاخص‌های پژوهشی، میانگین تولید مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی در دانشگاه رازی حدود دو مقاله است که بالاتر از میانگین متوسط کشوری قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده توان بالای پژوهشی اعضای هیأت علمی است.

اشتغال فارغ‌التحصیلان و برنامه راهبردی دانشگاه

وی با اشاره به تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان اظهار داشت: بر خلاف میانگین کشوری که با افزایش مدرک تحصیلی نرخ اشتغال نیز بالاتر می‌رود، در استان کرمانشاه این نسبت معکوس است؛ به‌طوری‌که نرخ اشتغال دارندگان مدرک کاردانی حدود ۸۳ درصد، کارشناسی ۶۶ درصد و دکتری ۵۱ درصد است. این موضوع به ساختار اقتصادی استان و وابستگی بالای اشتغال به بخش‌های سنتی بازمی‌گردد.

فتح‌اللهی در پایان گفت: برنامه راهبردی دانشگاه رازی که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، هم‌اکنون وارد فاز اجرایی شده و اهداف آن تا سطح دانشکده‌ها ابلاغ شده است. نتایج ارزیابی عملکرد ۹ ماهه نخست نشان می‌دهد مسیر اجرای برنامه مطابق شاخص‌های تعیین‌شده پیش می‌رود و نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده است.