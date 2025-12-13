به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مرادخانی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه رازی کرمانشاه، ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه، با تشریح وضعیت و برنامه‌های این دانشگاه در حوزه بین‌الملل اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۳۰ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند که نزدیک به ۹۸ درصد آن‌ها از کشور عراق و حدود ۲ درصد از سایر کشورها هستند.

وی با اشاره به تنوع ملیتی دانشجویان دانشگاه رازی افزود: علاوه بر عراق، دانشجویانی از کشورهای چاد، نیجریه، پاکستان، سوریه، هند، افغانستان و بنگلادش در این دانشگاه در حال تحصیل هستند و در مجموع از هشت کشور دانشجو داریم.

مرادخانی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد دانشجویان بین‌الملل دانشگاه رازی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند، ادامه داد: حدود ۲۵ درصد در مقطع دکتری و نزدیک به ۵ درصد نیز در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

وی به دستاوردهای اخیر بین‌المللی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در پی سفر رئیس دانشگاه به روسیه، برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه آزاد استان، یک استاد وابسته بین‌المللی از دانشگاه رودن روسیه به نام دکتر میثم زرگر، استاد تمام دانشکده کشاورزی، به عنوان استاد وابسته دانشگاه رازی فعالیت خود را آغاز کرده است.

مرادخانی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق این برنامه، جمعیت دانشجویان بین‌الملل کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۳۲۰ هزار نفر برسد و دانشگاه‌های مادر استان‌ها موظف هستند سهم دانشجویان بین‌الملل خود را به ۱۵ تا ۲۰ درصد ارتقا دهند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷.۷۵ درصد از جمعیت دانشجویی دانشگاه رازی را دانشجویان بین‌الملل تشکیل می‌دهند و رسیدن به اهداف تعیین‌شده نیازمند بسته‌های تشویقی، اقناع اعضای هیئت علمی و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است.

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه رازی، طولانی شدن فرآیند صدور روادید تحصیلی را یکی از موانع اصلی جذب دانشجویان از ملیت‌های جدید دانست و گفت: در برخی موارد صدور ویزای تحصیلی تا چهار یا پنج ماه به طول می‌انجامد و همین مسئله باعث انصراف برخی متقاضیان علاقه‌مند، حتی از کشورهایی مانند روسیه، می‌شود.

وی همچنین صدور «کد یکتا» برای دانشجویان بین‌الملل را از چالش‌های جدی دانشگاه‌ها برشمرد و افزود: محدودیت سهمیه صدور کد یکتا و وابستگی آن به پوشش بیمه سلامت، فرآیند ساماندهی دانشجویان را با مشکل مواجه کرده و نیازمند همراهی جدی‌تر استانداری و دستگاه‌های مرتبط است.

مرادخانی با تأکید بر نقش اقتصادی و فرهنگی دانشجویان بین‌الملل برای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور این دانشجویان موجب رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش تعاملات فرهنگی می‌شود و مجموعه استان باید این موضوع را به‌عنوان یک فرصت راهبردی جدی بگیرد.

وی در پایان گفت: هدف‌گذاری دانشگاه رازی این است که تا پایان سال ۱۴۰۷ جمعیت دانشجویان بین‌الملل حداقل دو برابر شود و به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر برسد و همزمان، تنوع ملیتی حداکثری در جذب دانشجویان محقق شود.