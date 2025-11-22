به گزارش خبرنگار مهر، جمال فتحاللهی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت آموزش عالی استان، بر ضرورت بازآرایی هدفمند نظام آموزش عالی بر پایه نیازهای منطقهای و ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیت آموزش عالی استان در هفت زیرنظام مختلف شامل دانشگاههای دولتی، آزاد، پیامنور، علمیکاربردی، دانشگاه فرهنگیان، مؤسسات غیرانتفاعی و مراکز مهارتمحور، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۵۱ هزار و ۸۰۰ دانشجو با همکاری ۱۶۷۲ عضو هیأت علمی و حدود ۱۸۰۰ مدرس مدعو در این مجموعهها تحصیل میکنند.
فتحاللهی نسبت فعلی دانشجو به استاد را یکی از شاخصهای ارزیابی کیفیت عنوان کرد و گفت: میانگین این نسبت در استان ۳۱ به ۱ است، در حالی که بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه باید به عدد ۲۰ کاهش یابد. وی افزود: در دانشگاه رازی این شاخص اکنون به ۲۳ رسیده و با جذب اعضای هیأت علمی قابل دستیابی به هدف مصوب است.
رئیس دانشگاه رازی با انتقاد از ناهماهنگی میان نظام آموزش و نیاز بازار کار گفت: بخشی از مشکل اشتغال فارغالتحصیلان ناشی از عدم تناسب مهارتها با تقاضای واقعی استان است. در حال حاضر نیمی از فارغالتحصیلان استان جذب بازار کار میشوند که این رقم باید با تقویت مهارتآموزی و کارآموزی افزایش یابد.
وی یکی از چالشهای جدی را تنوع ساختارهای پذیرش دانشجو و استقلال بعضی زیرنظامها دانست و افزود: براساس مصوبه اخیر وزارت علوم درباره «مدیریت استانی آموزش عالی»، تلاش میشود پذیرشهای موازی ساماندهی و رشتههای مشابه ادغام شوند.
فتحاللهی از اجرای برنامههای مکمل در سند هفتم توسعه خبر داد و گفت: ارتقای تعاملات بینالمللی، افزایش جذب دانشجوی خارجی، نگهداشت نخبگان علمی، توسعه پارک علم و فناوری، و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه از اولویتهای کاری پیشبینیشده است.
وی افزود: دانشگاههای کرمانشاه باید با تغییر رویکرد از آموزش صرف به سمت آموزش مهارتمحور و پژوهش تقاضامحور حرکت کنند تا آموزش عالی استان نقش مؤثرتری در رونق اشتغال و توسعه منطقه ایفا کند.
رئیس دانشگاه رازی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی در زمینه پدافند غیرعامل دانشگاهی، بورسیه صنایع، و افزایش سهم دروس عملی تا ۲۰ درصد در حال انجام است و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با نگاه همافزا، مسیر تحول آموزش عالی کرمانشاه را همراهی کنند.
