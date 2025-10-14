توسعه علمی و حل مسائل استان با همکاری دو دانشگاه کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش در نشست همافزایی مشترک هیأت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی و رازی کرمانشاه که عصر سهشنبه برگزار شد، با اشاره به جایگاه برجسته این دانشگاه در سطح کشور اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جایگاه ویژهای در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برخوردار است و در غرب کشور نیز نقش محوری در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به استانهای همجوار ایفا میکند.
وی افزود: این دانشگاه با برخورداری از ۵۵۶ عضو هیأت علمی و حدود ۶ هزار دانشجو در رشتههای مختلف، یکی از دانشگاههای فعال و پیشرو کشور محسوب میشود. در حوزه بینالملل نیز تاکنون از ۱۱ کشور بیش از ۶۰۰ دانشجو جذب کردهایم و زیرساختهای مناسبی در زمینه توریسم آموزشی و سلامت فراهم شده است.
سروش با اشاره به توانمندیهای درمانی و پژوهشی دانشگاه گفت: بیمارستان امام رضا (ع) بهعنوان سومین بیمارستان پژوهشی کشور شناخته میشود و با فعالیت بیش از ۲۵۰ نفر از متخصصان و اعضای هیأت علمی، یکی از مراکز شاخص درمانی غرب کشور بهشمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: دانشگاه در میان دانشگاههای تیپ یک کشور از جایگاه ممتاز پژوهشی برخوردار است؛ بهگونهای که در حوزه فناوری رتبه سوم و در پژوهش رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و در رتبهبندی بینالمللی تایمز، بهصورت مشترک با دانشگاه امیرکبیر، رتبه نخست دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت را کسب کرده است.
وی با اشاره به نقش همکاریهای علمی میان دو دانشگاه در توسعه استان گفت: دانشگاه رازی از دانشگاههای باسابقه و معتبر کشور و مایه افتخار استان است. همکاریهای راهبردی میان دو دانشگاه میتواند در شش محور شامل توسعه و سیاستگذاری مشترک، آموزش و پژوهش، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، دیپلماسی علمی و همکاریهای بینالمللی، و استفاده از ظرفیتهای رفاهی و دانشجویی دنبال شود.
سروش خاطرنشان کرد: ایجاد کمیتههای مشترک علمی و اجرایی، برگزاری نشستهای منظم ریاست و معاونین دو دانشگاه، تبادل تجربیات مدیریتی، و بهرهگیری از ظرفیت علمی برای ارائه مشاورههای تخصصی به استانداری از جمله راهکارهای مؤثر در حل مسائل استان است.
وی با تأکید بر ضرورت مسئلهمحور بودن پژوهشها افزود: پژوهش باید در خدمت حل مشکلات استان باشد، نه صرفاً ابزاری برای ارتقای رتبههای دانشگاهی و تشکیل کارگاههای مشترک در زمینه جذب توریسم سلامت، تأسیس کالج زبان فارسی و انگلیسی، و توسعه همکاریهای بینالمللی میتواند زمینهساز جهش علمی و اقتصادی در استان شود.
در پایان این نشست، مقرر شد جلسات تخصصی میان دو دانشگاه بهصورت مستمر برگزار و مصوبات از طریق کارگروههای مشترک پیگیری شود تا مسیر برای گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی و حل مسائل کلان استان کرمانشاه هموار گردد.
