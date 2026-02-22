به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابن‌عباس صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از اجرای عملیات لکه‌گیری با آسفالت گرم در چهار محور اصلی این شهرستان به طول ۲۰۰ کیلومتر خبر داد و گفت: اقدامات تکمیلی راهداری با هدف ارتقای ایمنی و حفظ زیرساخت‌های جاده‌ای پس از پایان بارش برف و عملیات برف‌روبی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: پس از اتمام عملیات برف‌روبی و بازگشایی کامل محورهای مواصلاتی شهرستان سقز، مجموعه اقدامات تکمیلی راهداری با هدف افزایش ایمنی تردد و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در پی یخبندان و تردد مستمر وسایل نقلیه، بخشی از رویه راه‌ها دچار آسیب شده بود که با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی انجام‌شده، عملیات ترمیم و لکه‌گیری با آسفالت گرم در چهار محور اصلی به طول ۲۰۰ کیلومتر اجرا شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سقز ادامه داد: به منظور جلوگیری از انسداد مسیر جریان آب و پیشگیری از آب‌گرفتگی، عملیات تنقیه و پاکسازی دهانه پل‌ها و آبروها به‌صورت گسترده در محورهای اصلی و فرعی در حال انجام است.

ابن‌عباس با اشاره به شرایط خاص برخی محورهای کوهستانی عنوان کرد: در محور سقز – مریوان نیز عملیات ریزش‌برداری در نقاط مستعد انجام شده و مصالح ریزشی از سطح راه جمع‌آوری و محدوده کیلومتر ۱۰ تا ۵۰ این محور ایمن‌سازی شده است.

وی همچنین از اجرای سایر اقدامات نگهداری راه خبر داد و گفت: پاکسازی رفیوژ میانی از باقی‌مانده ماسه و نمک مصرفی در عملیات زمستانی، شن‌ریزی در مقاطع مورد نیاز و برداشت گل‌ولای از راه‌های روستایی در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سقز هدف از اجرای این اقدامات را تسهیل تردد کاربران جاده‌ای، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی و ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی عنوان کرد.