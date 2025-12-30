علی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیات برف‌روبی اخیر در استان کرمانشاه اظهار داشت: عملیات برف‌روبی از ساعت ۱۷ روز دوشنبه هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴ همان روز به‌صورت مستمر در محورهای مختلف استان ادامه یافت.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموعاً ۷۵۴۳ کیلومتر باند از راه‌های استان تحت عملیات برف‌روبی قرار گرفت که بخش عمده‌ای از آن مربوط به محورهای اصلی بوده است.

سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۶۰۷۰ کیلومتر باند از راه‌های اصلی استان که تحت تأثیر بارش برف قرار گرفته بودند، به‌طور کامل برف‌روبی و ایمن‌سازی شد تا تردد در این محورها بدون مشکل ادامه یابد.

سلیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راه‌های روستایی استان گفت: همزمان با محورهای اصلی، برف‌روبی راه‌های روستایی نیز در دستور کار قرار گرفت و در مجموع ۱۴۷۳ کیلومتر باند از راه‌های روستایی استان پاکسازی شد که این عملیات در ۵۲ محور روستایی انجام گرفت و ۴۷۳ روستا را تحت پوشش قرار داد.

وی ادامه داد: برای اجرای این عملیات گسترده، ۳۹۳ نفر راهدار به‌صورت نفرروز درگیر بودند و ۲۵۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل انواع برف‌روب، لودر، گریدر و سایر تجهیزات تخصصی به کار گرفته شد.

سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به مصرف مصالح زمستانی عنوان کرد: در طول عملیات برف‌روبی، مجموعاً ۲۶۳۷ تن ماسه و نمک برای جلوگیری از یخ‌زدگی سطح راه‌ها و افزایش ایمنی تردد مصرف شد.

سلیمی همچنین از ارائه خدمات امدادی به راه‌ماندگان خبر داد و گفت: در جریان این سامانه بارشی، ۴ خانواده شامل ۱۳ نفر که به‌طور موقت در راه‌ها گرفتار شده بودند، اسکان اضطراری داده شدند و خدمات لازم به آن‌ها ارائه شد.

وی در پایان افزود: نیروهای راهداری استان در این عملیات به ۲۲۱ دستگاه خودروی گرفتار در برف نیز کمک‌رسانی کردند و با تلاش شبانه‌روزی راهداران، تمامی محورهای اصلی و روستایی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی و شرایط تردد ایمن برقرار شد.