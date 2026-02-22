به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان در آیین امضای تفاهمنامه جدید طرح «کلاس شهر» که در دویستوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، با قدردانی از مسئولان شهری اظهار کرد: طرح «کلاس شهر» از جمله برنامههای مهم و اثربخش در حوزه آموزش مفاهیم شهری و شهروندی برای دانشآموزان است و انعقاد تفاهمنامه جدید، در ادامه همکاریهای پیشین میان شهرداری اصفهان و آموزش و پرورش، گامی مؤثر در راستای تقویت تعاملات مشترک به شمار میرود.
وی افزود: این همکاری مشترک کمک میکند تا در تدوین سیاستهای فرهنگی و شهروندی، دو نهاد شهرداری و آموزش و پرورش همراستا و همافزا حرکت کنند و بیتردید این هماهنگی، نتایج ماندگار و ارزشمندی برای دانشآموزان به همراه خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای طرح «کلاس شهر» در مقطع ابتدایی تصریح کرد: اجرای این طرح در سنین هفت تا دوازده سال، که دوران شکلگیری شخصیت کودکان است، اقدامی شایسته قدردانی ویژه است؛ چراکه در این دوره میتوان مفاهیم بنیادین را به شکلی عمیق و پایدار در ذهن و رفتار دانشآموزان نهادینه کرد.
وی خاطرنشان کرد: مفاهیمی که در قالب بازی، فعالیتهای گروهی و برنامههای خلاقانه و با محوریت فرهنگ شهروندی ارائه میشوند، در این سنین اثرگذاری بیشتری دارند و میتوانند به شکلگیری نگرش مثبت نسبت به شهر و مسئولیتهای اجتماعی کمک کنند.
نظریان با بیان اینکه طرح «کلاس شهر» در حال حاضر پایههای اول تا ششم دوره ابتدایی را پوشش میدهد، گفت: این گستره اجرا بسیار ارزشمند است، با این حال پیشنهاد میشود با برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر، زمینه تعمیم و پوشش گستردهتر همه پایههای تحصیلی در دوره ابتدایی فراهم شود تا تمامی دانشآموزان از این آموزشها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به محتوای آموزشی این طرح افزود: هرچند در کتابهای درسی نیز بهصورت پراکنده به مفاهیم شهروندی پرداخته شده است، اما برنامه و محتوای آموزشی «کلاس شهر» میتواند به شکلی منسجمتر به تقویت حس تعلق کودکان به شهر، کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه روحیه همکاری و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی کمک کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با اشاره به رویکرد این نهاد در تربیت دانشآموزان گفت: در آموزش و پرورش، نگاه ما معطوف به رشد همهجانبه دانشآموزان است و بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توجه به ابعاد مختلف رشد فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار دارد؛ بهگونهای که معلم تنها انتقالدهنده دانش نیست، بلکه نقش تربیتی و هدایتی نیز بر عهده دارد.
وی افزود: آموزشهای حافظهمحور تنها بخشی از فرآیند تربیت را تشکیل میدهند، در حالی که ساحتهای دیگر تربیتی، بر رشد اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و فناورانه دانشآموزان تأکید دارند و هدف نهایی، تحقق تربیت تمامساحتی و پرورش نسلی متوازن و توانمند است.
نظریان با تأکید بر رویکرد آموزش و پرورش در تربیت شهروندان آینده تصریح کرد: هدف ما صرفاً تربیت شهروند دانشمند نیست، بلکه بر پرورش «شهروند مسئول» و «شهروند توانمند» تأکید داریم؛ شهروندی که علاوه بر دانش، بتواند در حل مسائل جامعه نقشآفرین باشد، نسبت به محیط پیرامون خود احساس مسئولیت کند و تعهد اجتماعی در او نهادینه شده باشد.
وی با قدردانی از همکاری شهرداری اصفهان در اجرای این طرح گفت: وظیفه خود میدانستم از این همراهی مشترک تشکر کنم و امیدواریم با همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش مضاعف، این مسیر را با قوت بیشتری ادامه دهیم و کارنامهای درخشان در حوزه آموزش و تربیت فرزندان این شهر رقم بزنیم.
نظر شما