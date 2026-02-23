پنجمین نمایشگاه تخصصی قرآن و عترت لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن و عترت با حضور مسئولین استانی، در مجتمع شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افتتاح شد.

کیانوش سوری رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به شعار «ایران در پناه قرآن» برای این رویداد، اظهار داشت: آنچه این دوره از نمایشگاه را نسبت به ادوار گذشته متمایز کرده، توجه ویژه به معرفی و برجسته‌سازی مؤسسات قرآنی فعال در سطح استان است.

وی با اشاره به تنوع غرفه‌های برپا شده در این نمایشگاه، افزود: در این دوره، غرفه‌هایی با موضوعات مهم فرهنگی و دینی از جمله مهدویت برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین به حضور چندین انتشاراتی معتبر کشوری از جمله انتشارات امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: این حضور جلوه خاصی به فضای نمایشگاه بخشیده است.

سوری با تأکید بر برنامه‌های جانبی نمایشگاه برای گروه‌های سنی مختلف، تصریح کرد: تلاش گسترده‌ای صورت‌گرفته تا خانواده‌ها و به‌ویژه نسل جوان و نوجوان با آموزه‌های قرآنی و دینی آشنا شوند. در همین راستا، برنامه‌های آموزشی متنوعی در کنار فعالیت مؤسسات در طول برگزاری نمایشگاه تدارک‌دیده‌شده است.