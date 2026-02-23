گرگان میزبان دهمین نمایشگاه قرآن و عترت در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره نمایشگاه قرآن و عترت استان گلستان از ۵ تا ۱۲ اسفند، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳ در سالن نمایشگاهی تالار فخرالدین اسعد گرگانی در گرگان برپا میشود.
این رویداد فرهنگی با هدف ترویج معارف قرآن کریم و تقویت پیوند میان هنر و آموزههای دینی برنامهریزی شده و بخشهای متنوعی را برای گروههای مختلف سنی دربرمیگیرد.
عرضه قرآن و محصولات فرهنگی ـ قرآنی، معرفی دستاوردهای مؤسسات و فعالان این حوزه، برگزاری محافل و نشستهای تخصصی و همچنین کارگاههای آموزشی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
در این دوره توجه ویژهای به فناوریهای نوین شده و کارگاههایی با محوریت هوش مصنوعی و تولیدات دیجیتال برگزار خواهد شد.
همچنین معرفی بازیهای رایانهای با رویکرد قرآنی و اجرای برنامههای ویژه کودک و نوجوان از دیگر بخشهای نمایشگاه است.
برگزاری مسابقات فرهنگی همراه با اهدای جوایز، محافل شعر آیینی، برنامههای کتاب و کتابخوانی و تجلیل از خادمان و هنرمندان قرآنی استان نیز در حاشیه این نمایشگاه انجام میشود.
نمایشگاه قرآن و عترت فرصتی برای همافزایی ظرفیتهای فرهنگی و تقویت فضای معنوی در استان به شمار میرود و حضور خانوادهها و علاقهمندان میتواند به غنای هرچه بیشتر این رویداد کمک کند.
