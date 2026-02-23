۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

آغاز پویش ملی «مردم برای خانه‌دار شدن محرومان» همزمان با ماه رمضان

سنندج- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان، پویش سراسری «مردم برای خانه‌دار شدن محرومان» را با هدف جذب کمک‌های مردمی برای تأمین مسکن نیازمندان در سراسر کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در راستای ترویج فرهنگ احسان، انفاق و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پویش سراسری «مردم برای خانه‌دار شدن محرومان» را راه‌اندازی کرد.

این پویش با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای تأمین مسکن خانواده‌های نیازمند و محروم و با همکاری برنامه تلویزیونی «محفل» در طول ماه مبارک رمضان از طریق شبکه سوم سیما اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقه‌مندان به مشارکت در این اقدام خیرخواهانه می‌توانند با ارسال عدد مورد نظر خود به سرشماره ۳۰۰۰۸۵۰۱ یا با مراجعه به سامانه اینترنتی Mehrabani.bonyadmaskan.ir و انتخاب گزینه «حمایت فوری»، کمک‌های خود را ثبت کنند.

همچنین امکان مشارکت سریع از طریق شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۳۳ ستاره ۱۰۰ مربع نیز برای هموطنان فراهم شده است.

این پویش با هدف تأمین سرپناهی امن برای خانواده‌های محروم و با تکیه بر همدلی و مشارکت مردم نیکوکار کشور در ماه ضیافت الهی اجرا می‌شود.

کد خبر 6757838

