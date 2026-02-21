رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان امسال، پویش «ایران همدل» با هدف تأمین اطعام و افطاری ساده برای خانوادههای نیازمند و با مشارکت خیران نیکاندیش در سراسر استان کرمانشاه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این پویش با استقبال خوب مردم و خیران همراه بوده است، افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت مردمی، کمکهای مؤمنانه را در کوتاهترین زمان ممکن به دست نیازمندان واقعی برساند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به سازوکارهای مشارکت در این پویش گفت: بهمنظور اجرای هرچه بهتر طرح «ایران همدل»، در روزهای آدینه هر هفته ماه مبارک رمضان، پایگاههای جمعآوری کمکهای نقدی و نذورات مردمی در مصلیهای نماز جمعه سراسر استان برپا میشود.
طاهری ادامه داد: خیران و نیکوکاران همچنین میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷ نزد بانک ملی و یا با شمارهگیری کد دستوری #۰۸۳۸۸۷۷ از طریق تلفن همراه، به دست نیازمندان برسانند.
وی با تأکید بر اینکه در استان کرمانشاه ۱۷ هزار فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان، طرح «اکرام ایتام» نیز با هدف جذب پدران معنوی برای حمایت مادی و معنوی از این فرزندان اجرا میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این نهاد با در اختیار داشتن شناسنامه نیازمندی خانوادهها، اطمینان میدهد که تمامی کمکهای مردمی بهصورت هدفمند و دقیق در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
طاهری در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم و خیران استان، اعلام کرد: نیکوکاران در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه مشارکت در پویش «ایران همدل» میتوانند با شمارههای ۳۸۲۴۰۷۷۶-۰۸۳ و ۳۸۲۱۳۴۴۴-۰۸۳ تماس حاصل کنند.
