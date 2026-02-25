به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دیده بان حقوق بشر در گزارش خود که طی روز گذشته منتشر شد اعلام کرد رژیم صهیونیستی قصد دارد مانع فعالیت ۳۷ نهاد بین المللی در نوار غزه و کرانه باختری از تاریخ ۱ مارس آتی شود.

در این گزارش آمده است، این اقدام رژیم صهیونیستی به بهانه مخالفت نهادهای مذکور با ارائه لیست اطلاعات شخصی کارمندان خود انجام می شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، شروط تعیین شده از سوی تل آویو مبانی اصلی فعالیت های انسانی از جمله بی طرفی و استقلال را زیر سؤال می برد.

در این گزارش آمده است، با وجود فشارهای گسترده رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم کمک رسانی به ساکنان نوار غزه و کرانه باختری از سوی نهادهای بین المللی ادامه یافت. این در حالی است که محاصره غیرقانونی و ویرانگر نوار غزه توسط اسرائیل ادامه دارد.