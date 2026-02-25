به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی به تهدیدات هوایی خود علیه ارتش لبنان به همراه شلیک گلوله در منطقه سرده واقع در جنوب این کشور ادامه می دهد.

وی اضافه کرد، رژیم صهیونیستی به صورت علنی ارتش لبنان را تهدید کرده و به سمت نظامیان این کشور در منطقه مذکور شلیک کرده است.

ارتش لبنان نیز روز گذشته اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست به سمت ایست بازرسی نظامیان این کشور در منطقه سرده-مرجعیون همزمان با پرواز یک پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین تیراندازی کردند.

این تحرکات در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان با وجود امضای به اصطلاح آتش بس با این کشور در نوامبر ۲۰۲۴ صورت می گیرد.