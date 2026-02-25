به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قره‌باغبان صبح چهارشنبه در بازدید از مراکز انتقال خون شیراز، با اشاره به جایگاه ویژه فارس در حوزه سلامت، بر ضرورت تقویت ذخایر خونی کشور و توسعه زیرساخت‌های اهدای خون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور شناخته می‌شود، گفت: استان فارس با دارا بودن ۱۳ پایگاه خون‌گیری، پس از تهران در رتبه دوم تولید انواع فرآورده‌های خونی قرار دارد و در حال حاضر حدود ۸۰ بیمارستان استان تحت پوشش خدمات تأمین خون این سازمان هستند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران توسعه واحدهای سیار خون‌گیری را از اولویت‌های اصلی این سازمان اعلام کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی تیم‌های سیار، اتوبوس‌های خون‌گیری و استقرار کانکس‌های مجهز در مناطق مختلف به‌ویژه استان‌های پهناور در دستور کار قرار دارد تا دسترسی مردم به اهدای خون تسهیل و امکان مشارکت داوطلبان در شهرهای کوچک‌تر فراهم شود.

قره‌باغبان با اشاره به ماه مبارک رمضان ، نسبت به کاهش ذخایر خونی در این ایام هشدار داد و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ماه رمضان با افت ذخایر خونی مواجه می‌شویم، بنابراین از مردم درخواست می‌کنیم اهدای خون را به شب‌های قدر محدود نکنند و در طول ماه به‌صورت مستمر در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین با ابراز نگرانی از کاهش مشارکت بانوان در اهدای خون تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس سهم بانوان در اهدای خون حدود ۳۰ درصد بود، اما این میزان اکنون به کمتر از پنج درصد رسیده است؛ افزایش حضور بانوان در چرخه اهدای خون می‌تواند نقش مؤثری در پایداری ذخایر خونی کشور ایفا کند.