۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

اهداء خون پس از حملات صهیونیستی در فارس ۶۳ درصد افزایش یافته است

اهداء خون پس از حملات صهیونیستی در فارس ۶۳ درصد افزایش یافته است

شیراز-مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: از ۹ تا ۲۵ اسفند ماه جاری، تعداد اهداءکنندگان خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده با اشاره به ضرورت اهدای خون در شرایط فعلی گفت: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم نیاز به تولید و تامین فرآورده‌های خونی وجود دارد و از مردم می خواهیم که با مراجعه خود به پایگاه‌های انتقال خون این نیاز را مرتفع کنند.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و هفته آغاز سال جدید، امکان دارد که تعداد اهداءکنندگان کاهش یابد، برای همین از مردم می خواهیم اهداء خون را فراموش نکنند چرا که بیماران و مجروحان جنگی چشم انتظار یاری مردم هستند.

-مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی نیاز مستمر به تزریق پلاکت دارند یا بیماران تالاسمی به تزریق خون نیاز دارند، بنابراین باید روزانه و به طور مستمر، تولید خون را داشته باشیم.

اکبرزاده گفت: مجروحان جنگی همچنین بیمارانی که جراحی قلب یا پیوند اعضا دارند، برای حفظ حیات خود نیازمند تزریق خون هستند بنابراین تولید و تامین خون از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: در همین راستا از مردم می خواهیم طی روزهای پایانی سال جاری و همچنین هفته اول سال جدید، به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند چرا که هر مورد مراجعه و اهداء خون، باعث نجات سه نفر می شود.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به افزایش اهداءکنندگان در طول حملات صهیونی_آمریکایی اظهار داشت: از ۹ تا ۲۵ اسفند ماه جاری، ۱۰ هزار و ۶۸۰ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کردند.

وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، تعداد اهداءکنندگان ۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده و امسال اهداء خون ۶۳ درصد رشد داشته است.

اکبرزاده تصریح کرد: همچنین امسال در شب‌های قدر نسبت به سال قبل، تعداد مراجعه برای اهدای خون افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

