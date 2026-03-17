اهداء خون پس از حملات صهیونیستی در فارس ۶۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده با اشاره به ضرورت اهدای خون در شرایط فعلی گفت: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم نیاز به تولید و تامین فرآورده‌های خونی وجود دارد و از مردم می خواهیم که با مراجعه خود به پایگاه‌های انتقال خون این نیاز را مرتفع کنند.

وی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و هفته آغاز سال جدید، امکان دارد که تعداد اهداءکنندگان کاهش یابد، برای همین از مردم می خواهیم اهداء خون را فراموش نکنند چرا که بیماران و مجروحان جنگی چشم انتظار یاری مردم هستند.

-مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: برخی بیماران به ویژه بیماران سرطانی نیاز مستمر به تزریق پلاکت دارند یا بیماران تالاسمی به تزریق خون نیاز دارند، بنابراین باید روزانه و به طور مستمر، تولید خون را داشته باشیم.

اکبرزاده گفت: مجروحان جنگی همچنین بیمارانی که جراحی قلب یا پیوند اعضا دارند، برای حفظ حیات خود نیازمند تزریق خون هستند بنابراین تولید و تامین خون از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: در همین راستا از مردم می خواهیم طی روزهای پایانی سال جاری و همچنین هفته اول سال جدید، به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند چرا که هر مورد مراجعه و اهداء خون، باعث نجات سه نفر می شود.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به افزایش اهداءکنندگان در طول حملات صهیونی_آمریکایی اظهار داشت: از ۹ تا ۲۵ اسفند ماه جاری، ۱۰ هزار و ۶۸۰ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کردند.

وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، تعداد اهداءکنندگان ۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده و امسال اهداء خون ۶۳ درصد رشد داشته است.

اکبرزاده تصریح کرد: همچنین امسال در شب‌های قدر نسبت به سال قبل، تعداد مراجعه برای اهدای خون افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.