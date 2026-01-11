به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده از کاهش ذخایر خون در این استان خبر داد و گفت: نیاز فوری به اهدای خون در تمامی گروه‌های خونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سرمای هوا و تعطیلات متعدد، باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز انتقال خون شده و متأسفانه ذخایر خون را در حداقل نگه داشته است.

مدیرکل انتقال خون فارس از تمامی مردم استان درخواست کرد که در این شرایط، با اهدای خون بیماران نیازمند را یاری رسانند.

اکبرزاده به نقش حیاتی هر اهداکننده اشاره کرد و افزود: اهداکنندگان با هر واحد خون خود می‌توانند نقشی حیاتی در نجات جان ۳ بیمار نیازمند داشته باشند.

مدیر کل انتقال خون استان فارس از مردم خواست تا با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، در نجات جان بیماران نقش مؤثر داشته باشند و تأکید کرد: اهدای خون یک عمل نوع دوستانه و ارزشمند است و موجب سلامت جسم و روح انسان نیز می‌شود.

اکبرزاده تصریح کرد: پایگاه‌های انتقال خون در سراسر استان فارس، در حال حاضر با آمادگی کامل، پذیرای هموطنان برای اهدای خون هستند.