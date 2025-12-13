اکبرزاده: ذخایر خون استان فارس در خطر کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده با اشاره به کاهش مراجعات مردم به پایگاه‌های خون‌رسانی، از همشهریان خواست برای تأمین نیاز بیماران و جلوگیری از کاهش ذخایر خونی، در اسرع وقت به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر به دلیل شرایط جوی و شیوع بیماری‌های فصلی، مراجعه مردم به مراکز اهدای خون کاهش یافته، تأکید کرد: این کاهش مستقیماً بر میزان ذخایر خون استان و حتی کشور تأثیر گذاشته است.

مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: بیماران نیازمند تزریق مستمر خون تنها در صورتی می‌توانند خدمات درمانی کامل دریافت کنند که میزان اهدای خون روزانه متناسب با نیاز آنان باشد.

اکبرزاده با دعوت از مردم برای مشارکت عمومی در این امر انسان‌دوستانه گفت: حضور مستمر مردم در پایگاه‌های انتقال خون ضروری است و از تمامی شهروندان در همه گروه‌های خونی، به‌ویژه جوانان و بانوان، درخواست می‌شود برای اهدای خون اقدام کنند تا در نجات جان بیماران سهیم باشند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به مصرف خون در حوادث رانندگی تصریح کرد: بر اساس آمار، حدود ۱۰ درصد از فرآورده‌های خونی تولیدی استان صرف بیماران ناشی از تصادفات می‌شود که این رقم بسته به شرایط بین ۸ تا ۱۳ درصد متغیر است و با توجه به آمار بالای تصادفات در فارس، تأمین پایدار خون برای این بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.