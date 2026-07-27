پیشتازی فارس در اهدای خون؛ سهم بانوان و جوانان باید بیشتر شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خون، تنها فرآورده‌ای حیاتی است که تاکنون هیچ جایگزین مصنوعی برای آن یافت نشده و تأمین آن، به مشارکت داوطلبانه و مسئولانه مردم وابسته است.

در استانی مانند فارس که با برخورداری از مراکز درمانی فوق‌تخصصی، بیمارستان‌های مرجع جنوب کشور و پذیرش بیماران از استان‌های همجوار، سهم قابل توجهی در ارائه خدمات درمانی دارد، حفظ ذخایر پایدار خون و فرآورده‌های خونی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، مبتلایان به سرطان، مصدومان حوادث، مادران باردار در شرایط بحرانی و افرادی که تحت عمل‌های جراحی سنگین قرار می‌گیرند، هر روز به خون سالم و ایمن نیاز دارند؛ نیازی که تعطیلی، مناسبت و فصل نمی‌شناسد.

در سال‌های اخیر، استان فارس همواره یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه اهدای خون بوده و مشارکت مردم نوع‌دوست این استان، نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی ایفا کرده است؛ با این حال، متخصصان حوزه انتقال خون معتقدند حفظ این جایگاه، بیش از هر چیز به استمرار حضور اهداکنندگان و تبدیل اهدای خون به یک فرهنگ همیشگی وابسته است؛ چرا که افزایش سفرها، حوادث، اعمال جراحی و درمان بیماران خاص، نیاز به خون را در تمام روزهای سال پابرجا نگه می‌دارد و هرگونه کاهش در مراجعه اهداکنندگان می‌تواند ذخایر راهبردی خون را تحت تأثیر قرار دهد.

در کنار این موضوع، توسعه فناوری‌های نوین در سازمان انتقال خون موجب شده است فرآیند دریافت، آزمایش، نگهداری و توزیع خون با بالاترین استانداردهای علمی و کیفی انجام شود. امروزه تمامی خون‌های اهدایی با بهره‌گیری از آزمایش‌های پیشرفته سرولوژی و مولکولی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا خون سالم و ایمن در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش اطمینان بیماران دارد.

با این حال، هیچ‌یک از این ظرفیت‌های علمی و فنی بدون حضور مستمر اهداکنندگان معنا پیدا نمی‌کند. کارشناسان معتقدند فرهنگ اهدای خون باید از یک اقدام مناسبتی به یک رفتار اجتماعی پایدار تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن، هر شهروند سالم، اهدای خون را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود بداند. به‌ویژه حضور پررنگ‌تر جوانان و بانوان، می‌تواند علاوه بر افزایش ذخایر استراتژیک خون، ضامن استمرار این سرمایه حیاتی برای سال‌های آینده باشد.

فارس؛ دومین تولیدکننده فرآورده‌های خونی کشور

مجید اکبرزاده مدیرکل انتقال خون استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه طب انتقال خون شناخته می‌شود، گفت: این جایگاه ارزشمند با تلاش متخصصان، کارکنان حوزه انتقال خون و مهم‌تر از همه با مشارکت مردم عزیز کشورمان به دست آمده است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در استان فارس ادامه داد: پایگاه انتقال خون فارس از سال ۱۳۵۶ به عنوان دومین پایگاه رسمی کشور آغاز به کار کرد و امروز این استان با برخورداری از ۱۴ پایگاه ثابت و سیار، بزرگ‌ترین پایگاه انتقال خون کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل انتقال خون فارس افزود: فارس همچنین از نظر تولید فرآورده‌های خونی، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و این ظرفیت نقش مهمی در پشتیبانی از نظام درمانی استان و حتی بیماران سایر مناطق کشور ایفا می‌کند.

اکبرزاده با اشاره به جایگاه درمانی استان فارس تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز و چهار دانشگاه و دانشکده دیگر مستقر در استان، خدمات گسترده درمانی به مردم ارائه می‌کنند و بخش مهمی از این خدمات، به ویژه در حوزه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، بدون وجود فرآورده‌های خونی کافی و باکیفیت امکان‌پذیر نیست.

خون؛ حلقه حیاتی زنجیره درمان بیماران

مدیرکل انتقال خون فارس با تأکید بر نقش خون در درمان بیماران گفت: انجام جراحی‌های پیچیده مانند پیوند اعضا، پیوند مغز استخوان، اعمال تخصصی قلب و همچنین درمان بیماران مبتلا به سرطان و تالاسمی، نیازمند دسترسی مستمر به فرآورده‌های خونی است.

اکبرزاده افزود: بیماران تالاسمی و بسیاری از بیماران خاص برای ادامه زندگی و افزایش کیفیت آن، به دریافت منظم فرآورده‌های خونی نیاز دارند و همین موضوع اهمیت تولید روزانه خون کافی، سالم و باکیفیت را دوچندان می‌کند.

نیاز همیشگی به حضور اهداکنندگان جدید

وی با بیان اینکه استمرار خدمات انتقال خون به مشارکت مردم وابسته است، گفت: هر بار مراجعه یک اهداکننده خون، می‌تواند زمینه نجات جان بیماران و ایجاد شادی در خانواده‌های آنان را فراهم کند و این اقدام، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی است.

مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به خروج بخشی از اهداکنندگان مستمر از چرخه اهدای خون به دلیل افزایش سن، از جوانان و بانوان دعوت کرد به این حرکت انسان‌دوستانه بپیوندند.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: از کسانی که تاکنون موفق به اهدای خون نشده‌اند درخواست داریم با برنامه‌ریزی و با نیت کمک به بیماران، به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کرده و به جمع اهداکنندگان بپیوندند.

تقدیر از کارکنانی که بی‌ادعا پای کار هستند

وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان انتقال خون فارس اظهار کرد: همکاران ما در سراسر استان در تمامی روزهای سال، حتی تعطیلات و شرایط سخت، بدون ادعا پای کار هستند تا فرآورده‌های خونی کافی تولید و در اختیار بیماران قرار گیرد.

مدیرکل انتقال خون فارس افزود: بسیاری از این کارکنان برای استمرار این خدمت ارزشمند، از زمان شخصی و زندگی خانوادگی خود می‌گذرند و تلاش آنان نقشی مهم در نجات جان بیماران دارد.

مراجعه ۲۳۲ هزار نفر طی یک سال گذشته برای اهدا خون در فارس

مهدی میرزاخانی معاون فنی و فناوری‌های نوین اداره‌کل انتقال خون فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان انتقال خون یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام سلامت کشور است و استمرار خدمات آن بدون مشارکت مردم و فرهنگ‌سازی در حوزه اهدای خون امکان‌پذیر نخواهد بود گفت: طی یک سال گذشته حدود ۲۳۲ هزار نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، حدود ۱۸۰ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند و بر همین اساس استان فارس با توجه به وسعت و جمعیت خود، رتبه نخست کشور در اهدای خون را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ترکیب اهداکنندگان گفت: از مجموع اهدای خون انجام شده، حدود هفت درصد مربوط به بانوان و ۲۴ درصد مربوط به جوانان بوده است که این آمار نشان می‌دهد هنوز ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش مشارکت این دو گروه در استان وجود دارد.

معاون فنی و فناوری‌های نوین اداره‌کل انتقال خون فارس با دعوت از بانوان و جوانانی که تاکنون تجربه اهدای خون نداشته‌اند، افزود: اهدای خون اقدامی کاملاً ایمن، انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است و می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد؛ از این رو انتظار داریم بانوان و جوانان بیش از گذشته در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

شناسایی گروه‌های خونی مورد نیاز بیماران تلاسمی در فارس

میرزاخانی با اشاره به فرآیندهای تخصصی انتقال خون بیان کرد: پس از اهدای خون، تمامی نمونه‌ها تحت آزمایش‌های دقیق سرولوژی و مولکولی مطابق با استانداردهای روز دنیا قرار می‌گیرند و علاوه بر تعیین گروه‌های خونی اصلی و فرعی، همه مراحل تولید، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی با بالاترین سطح ایمنی و کیفیت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص بیماران خاص، به‌ویژه مبتلایان به تالاسمی، شناسایی گروه‌های خونی مورد نیاز، انجام فرآیند تطابق و تأمین خون با حساسیت و دقت بیشتری دنبال می‌شود تا خدمات درمانی این بیماران بدون وقفه ادامه یابد.

معاون فنی و فناوری‌های نوین اداره‌کل انتقال خون فارس با تأکید بر اینکه سازمان انتقال خون با اتکا به مشارکت مردم همواره در مسیر تأمین خون سالم و ایمن حرکت کرده است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش امروز، حفظ پایداری ذخایر استراتژیک خون در تمام ایام سال است؛ زیرا نیاز بیماران به خون محدود به مناسبت‌ها یا شرایط خاص نیست.

میرزاخانی با اشاره به این نکته که مردم اهدای خون را به روزهای خاص یا مناسبت‌های تقویمی محدود نکنند، تصریح کرد: انتظار داریم شهروندان، اهدای خون را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در طول سال دنبال کنند تا مراکز درمانی همواره از ذخایر کافی و ایمن برخوردار باشند و هیچ بیماری به دلیل کمبود خون با مشکل مواجه نشود.