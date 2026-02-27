مسعود تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: احیای مجدد فرودگاه توحید از مطالبه جدی مردم شهرستان جم به شمار می آید.

فرماندار جم ابراز امیدواری کرد: پیگیریم که در سال جدید پرواز فرودگاه توحید جم برقرار شود.

تنگستانی با بیان اینکه در جلسه ای که با وزیر نفت داشتیم مطالبه فرودگاه توحید جم با توجه به بحث پدافند غیر عامل برای فرودگاه خلیج فارس عسلویه مطرح شد و وزیر نفت هم با معاون خود دستور داد که پیگیر برقراری دوباره پروازهای فرودگاه توحید جم باشد.

فرماندار جم ابراز امیدواری کرد: در صورت موافقت و همراهی متولیان؛ دغدغه ۱۰ ساله مردم جم را پایان می رسد.

وی تاکید کرد: موضوع راه انداری فرودگاه توحید جم به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم شمار می آید و با توجه به بحث پدافند غیر عامل برای فرودگاه خلیج فارس عسلویه انتظار داریم این خواسته به حق مردم زودتر انجام و شاهد راه اندازی مجدد این پرواز های فرودگاه جم باشیم.